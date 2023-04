Chelsea-Real Madrid: le but de Rodrygo sur un contre clinique pour assommer les Blues

Rodrygo a permis au Real Madrid d’ouvrir le score à la 58e minute de jeu ce mardi en quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea. Ce but permet aux Madrilènes de mener 3-0 sur les deux confrontations.

Chelsea pourra s’en mordre les doigts. Après avoir eu de nombreuses opportunités pour ouvrir le score et se relancer dans ce quart de finale retour de Ligue des champions, les Blues ont fini par craquer à la 58e minute sur un but de Rodrygo. Sur les deux confrontations, les Madrilènes, vainqueurs 2-0 à l’aller, prennent trois buts d’avance et ont neuf orteils en demi-finale.

>> Chelsea-Real EN DIRECT

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder le meilleur de la Ligue des champions

Benzema proche de marquer dans un premier temps

Toujours aussi cliniques, les hommes de Carlo Ancelotti ont fait la différence sur une attaque-éclair. Bien lancé en profondeur, Rodrygo s'échappe côté droit et tente de servir Benzema à bout portant. L'attaquant tricolore manque le ballon de peu mais l'action se poursuit et, dans un deuxième temps, Vinicius offre un caviar à Rodrygo qui fusille Kepa dans les six mètres.

Avant ce but, qui enterre presque les derniers espoirs anglais, Chelsea était tout proche de faire une partie de son retard. Mais, ni N'Golo Kanté (11e), ni Marc Cucurella (45+1), tous les deux seuls dans la surface, ne sont parvenus à faire trembler les filets madrilènes.