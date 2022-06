Real Madrid-PSG: Leonardo suspendu un match, pas de sanction pour Al-Khelaïfi après leur colère contre l'arbitrage

L'UEFA a puni l’ex-directeur sportif du PSG Leonardo d’un match de suspension pour son attitude à l’égard des arbitres le 9 mars après le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Le président Nasser Al-Khelaïfi échappe quant à lui à des sanctions.

Il aura donc fallu attendre plus de trois mois pour connaître la décision de l’UEFA sur le comportement des dirigeants parisiens après le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (3-1). Pour rappel, l’instance européenne avait ouvert un "cas disciplinaire" contre Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif brésilien et le président étant suspecté d’avoir eu un comportement violent à l’égard des arbitres après l’élimination des Parisiens, au stade Santiago-Bernabeu.

Pas de sanction pour Al-Khelaïfi

D’après Marca, qui citait le rapport de l’arbitre, "le président et directeur sportif du PSG ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des arbitres, en le brisant".

Trois mois plus tard, l’UEFA a infligé un match de suspension à Leonardo. Une suspension que l’ancien joueur brésilien purgera sans doute dans un autre club puisque "Leo" n’est plus en fonction à Paris. Nasser Al-Khelaïfi a quant à lui échappé à toute sanction de la part de l’instance européenne.