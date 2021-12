Real Madrid: toujours aussi performant, Modric a l'impression d'avoir les jambes de sa vingtaine

Encore une fois essentiel lors de la victoire du Real Madrid face à l'Inter Milan mardi soir (2-0) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Luka Modric a confié après la rencontre se sentir au top de sa forme. Le milieu croate de 36 ans aimerait d'ailleurs que l'on se concentre moins sur son âge, et davantage sur ses performances.

Kylian Mbappé et Luka Modric, même combat. Si les deux joueurs pourraient apprendre à se connaître l'année prochaine au Real Madrid en cas de transfert du premier dans la capitale madrilène lors du prochain mercato estival, les deux joueurs ont déjà un point commun: avec eux, il ne faut pas parler d'âge. Mbappé l'a déjà rendu clair à plusieurs reprises tandis que Modric l'a expliqué hier.

À 36 ans, le milieu croate a encore une fois joué un rôle essentiel dans la victoire du Real Madrid mardi soir face à l'Inter Milan (2-0), qui permet aux merengues de terminer premiers du groupe D devant le club italien. Interrogé à l'issue de la rencontre, Modric a confirmé ses bonnes sensations: "Je me sens vraiment bien, comme si j'avais moins de 30 ans."

"Dès qu'on fait moins attention à l'âge, les carrières peuvent continuer"

Le Ballon d'or 2018 a joué l'intégralité de la rencontre hier, signe qu'il en a encore sous le pied, à un âge avancé dans un monde du football qui veut que les joueurs soient sur la fin. Une théorie qu'a fermement réfuté Modric hier soir: "Je crois qu'il ne faut pas regarder l'âge, je le dis toujours, mais plutôt le rendement que tu peux avoir sur le terrain. Dès qu'on fait moins attention à l'âge, les carrières peuvent continuer."

S'il a connu une période de moins bien, au moment où le Real Madrid s'est retrouvé plus en difficulté, entre 2019 et 2020, le Croate a retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois, tout comme ses compères du milieu madrilène, Toni Kroos et Casemiro. Sous contrat jusqu'en juin prochain, après avoir prolongé en mai dernier, Modric aimerait poursuivre son aventure avec le Real, qu'il a rejoint en 2012.

Une prolongation jusqu'en 2023?

C'est ce qu'a affirmé mardi le très bien informé Fabrizio Romano. Ce dernier a souligné que les dirigeants du Real seraient intéressés par la prolongation du Croate qui, en cas de fin de contrat en 2023, mettrait un terme à son passage à Madrid à près de 38 ans. Loin d'être un fantasme pour Modric, qui se sent prêt à relever le défi.

Carlo Ancelotti a, de son côté, légèrement calmé les ardeurs de son milieu de terrain. En conférence de presse après le match mardi soir, l'entraîneur italien du Real a insisté sur le fait "qu'à son âge, il doit se reposer, c'est normal". Ancelotti sait qu'il pourra dans tous les cas compter sur un Modric déterminé pour le choc face à l'Atlético de Madrid dimanche prochain.