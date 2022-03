Real-PSG: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le 8e de finale retour de la Ligue des champions

Le PSG se déplace sur le terrain du real Madrid ce mercredi (21h) en 8e de finale retour de la Ligue des champions pour défendre son avantage acquis il y a trois semaines au match aller.

Le cap des huitièmes de finale n’effraie plus le PSG, finaliste en 2020 et demi-finaliste en 2021. Paris veut le confirmer ce mercredi sur le terrain du Real Madrid (21h) en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Le PSG part avec un avantage acquis au match aller (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé à la fin d’un match largement dominé. L’attaquant français sera sur le terrain au coup d’envoi après la frayeur provoquée par le coup reçu sur le pied gauche à l’entraînement lundi.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Real-PSG en 8e de finale de la Ligue des champions

Le match sera retransmis sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Emmanuel Petit. La prise d’antenne aura lieu dès 19h30 dans l’émission Champions Zone en direct de Santiago-Bernabeu avec Jean-Baptiste Boursier, Johan Djourou et Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport. Vous pourrez retrouver toutes les réactions et analyses dès le coup de sifflet final jusqu’à minuit. Le match sera également diffusé sur Canal+.



Il sera aussi à suivre en direct sur RMC et en direct commenté sur notre site.

Mauricio Pochettino pourra compter sur toutes ses stars offensives pour ce choc qu’il n’aborde pas avec le frein à main. "La meilleure manière de défendre pour une équipe comme le PSG est d'attaquer, dominer, jouer dans le camp adverse, comme nous l'avons fait pendant 90 minutes au Parc, a prévenu l’Argentin. Nous savons que ce sera un Madrid différent de l'aller, mais c'est un match couperet, une finale. Si nous sommes éliminés, il n'y aura pas d'autre match de Ligue des champions cette saison, mais je préfère voir les choses sous un angle positif. Nous sommes des compétiteurs."

Il s’attend tout de même à une réaction du Real, léthargique au Parc des Princes il y a trois semaines. "Après la défaite de l'aller la machinerie madrilène s'est mise en route et pense à renverser le score, prévient Pochettino. Ce club n'a pas gagné 13 Ligue des champions par hasard, mais nous n'aurons pas peur. Nous savons de quoi nous sommes capables, nous avons beaucoup de leaders sur le terrain, quand on commence la pré-saison on pense à ces matches du mois du mois de mars."