Real-PSG: "Ce ne serait pas arrivé contre des U15", Carragher se lâche sur Paris

L'ancien défenseur anglais Jamie Carragher, consultant pour CBS Sports, s'est étranglé face à l'attitude des joueurs du PSG sur le troisième but de Karim Benzema, lors de la victoire 3-1 du Real Madrid en huitièmes de finale retour de Ligue des champions.

Il est sans pitié. Jamie Carragher a fustigé l'attitude des joueurs du Paris Saint-Germain dans le fiasco de la défaite 3-1 contre le Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. L'ancien défenseur international anglais, aujourd'hui consultant à la télévision britannique, a été choqué par le troisième but encaissé par les Parisiens, une poignée de secondes après l'engagement joué par Kylian Mbappé.

"Absolument honteux"

"C'est absolument embarrassant. 11 secondes. Si le Real Madrid jouait contre une équipe de moins de 15 ans, ça n'arriverait pas. C'est absolument honteux, vraiment", a d'abord déclaré l'ex-joueur de Liverpool au micro de CBS Sports.

"Les joueurs à ce niveau doivent s'accrocher et se battre. Ils ont vraiment, évidemment, une position très difficile où ils viennent de concéder deux buts. Mais faire cela dès le coup d'envoi est absolument embarrassant", a-t-il renchéri.

Thierry Henry, également consultant de CBS Sports, a enchaîné en glissant un tacle à Marquinhos, qui a offert le troisième but à Karim Benzema: "On sait que Marquinhos commet ce genre d'erreurs, il l'a fait souvent pendant le match. Au lieu de dégager le ballon, il a essayé de jouer et de passer le ballon à Kimpembe, mais Benzema était vigilant et est arrivé là avant lui".

Jamie Carragher, qui s'est régalé devant cet "excellent" match, a également commenté la rencontre sur son compte Twitter. Pour lui, Mauricio Pochettino ne peut être jugé comme unique responsable de cette désillusion du club parisien: "Le PSG trouve encore une fois le moyen de tout gâcher. Pochettino sera disponible pour un autre club la saison prochaine après cette défaite, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de coachs puissent gagner la Ligue des champions avec la configuration actuelle à Paris".