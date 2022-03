Real-PSG: Henry, Puyol, Dani Alves, le rap français... tout le monde encense Benzema

De nombreuses stars du foot et d'autres personnalités ont salué la performance XXL de Karim Benzema, auteur d'un triplé qui a permis au Real Madrid d'éliminer le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Il a mis tout le monde d'accord. Sans tenir compte du débat sur la supposée faute commise sur Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema a été acclamé de toutes parts pour son triplé qui a qualifié le Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens du Paris Saint-Germain (0-1, 3-1). Footballeurs, entraîneurs, consultants, sportifs et personnalités d'autres horizons... Tous ont été bluffés par l'attaquant français de 34 ans.

Thierry Henry, consultant pour CBS Sports, n'a pas tari d'éloges: "Il a 34 ans, je l’ai toujours beaucoup admiré. Il peut tout faire, venir demander au milieu, faire jouer les autres, marquer dans la surface. C’est ce qui fait de lui l’un des meilleurs n° 9 depuis de nombreuses années déjà. Il restera pendant longtemps dans l’histoire du football. (…) Si tu regardes ce qu’il a fait sur les terrains depuis des années, même tout jeune à Lyon, c’est juste incroyable. Ses statistiques, comme on dit en français, chapeau bas".

Pareil pour Arsène Wenger sur beIN Sports: "Pour moi, il est le joueur de football complet - il a absolument tout. Ce que j'aime chez Benzema, c'est qu'il a l'esprit d'équipe et que tout ce qu'il fait semble simple. Vous pensez toujours que vous pourriez faire ce qu'il fait - c'est une intelligence suprême. Il a pris une nouvelle dimension depuis le départ de Ronaldo. Il a pris plus de responsabilités et il a grandi".

Baresi: "Classe mondiale"

"Je n'avais aucun doute sur Benzema. Il a été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pendant si longtemps, mais maintenant il continue à nous montrer des choses incroyables, il ne nous surprend plus. Chez lui (en France, ndlr), on ne parlait que de Mbappé et de Messi, mais c'était lui la star", s'est félicité l'ancien milieu argentin Esteban Cambiasso sur Sky Sports. "Classe mondiale", a écrit le champion du monde italien 1982 Franco Baresi. "Benzema est indiscutablement un des meilleurs n°9 de tout les temps", a estimé l'ancien international anglais Gary Lineker, alors que Michael Owen a appelé à "faire une révérence" pour le Français.

Puyol et Alves sont reconnaissants

La performance de Benzema a aussi bluffé certains de ses anciens adversaires du Barça. "Cela m'est égal qu'il doit de Madrid. Mais quel joueur, quel joueur Benzema", s'est exclamé Daniel Alves. "C'est un phénomène", a écrit Carles Puyol.

Évra: "I love this number nine"

Patrice Evra, toujours très démonstratif dans ses vidéos Instagram, a tourné une vidéo pour féliciter son ancien coéquipier de sélection: "Tu es le meilleur numéro 9 de toute l'histoire du football français. (...) Karim, merci mon frère. Je suis fier de toi. Ton retour en équipe de France... Toujours là au haut niveau... La Ligue des champions t'appartient... I love this number nine!" D'autres joueurs, en activité ou non, ont aussi pris la parole sur les réseaux.

L'ovation des rappeurs pour Benzema

En dehors du football, le basketteur français Nicolas Batum s'est incliné: "Ah oui ça va vite là.. Bravo Benzema". "KARIM", a simplement écrit le champion du monde norvégien d'échecs Magnus Carlsen. "Benzema nous a tué...", a réagi Anasse Kazib, ancien candidat à la présidentielle 2022 et manifestement supporter du PSG.

"Le king!", s'est exclamé le rappeur Alonzo dans une story Instagram. "I love Karim Benzema. Tu es le meilleur", a dit Hatik, lui aussi en vidéo. Benzema, qui a repris ces deux marques d'attention, a aussi repartagé une publication de Lacrim: "C'est au-dessus des trucs tout ça". "T'as parlé, t'as fait, bien joué", a par ailleurs réagi Niska, qui a dévoilé une conversation tenue avec l'intéressé avant la rencontre.