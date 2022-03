Real-PSG: Pochettino très en colère contre l’arbitre après l’erreur de Donnarumma

Le PSG a concédé une incroyable élimination au Real Madrid (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Une défaite précipitée par la boulette de Gianluigi Donnarumma. Mauricio Pochettino ne décolérait pas contre l’arbitre, estimant que Karim Benzema avait fait faute sur l’Italien.

Une nouvelle déroute pour le PSG en Ligue des champions. Après la remontada au Barça, le trou noir au Parc des Princes contre Manchester United, il y aura désormais la demi-heure d’enfer au Real Madrid. Alors que Paris menait 1-0 après un superbe but de Kylian Mbappé et affichait une certaine sérénité, Gianluigi Donnarumma a précipité la chute parisienne. L'Italien a subi le pressing de Karim Benzema et offert le but de la relance aux Madrilènes. L’ancien Lyonnais s’est engouffré dans cette brèche créée. Avec gourmandise, pour deux buts en deux minutes (76e, 78e). Côté Parisien, on ne décolérait pas après la première réalisation de Benzema, estimant que ce dernier avait fait faute sur l’Italien.

>> Ligue des champions: revivez Real-PSG (3-1)

"C’est une honte"

"C'est une honte ! Il y a faute sur Donnarumma. Ce n’est pas possible de ne pas parler de cette erreur grossière. Ce n’est pas possible que ça arrive en 2022", a pesté Mauricio Pochettino sur Canal +. Une diatribe poursuivie au micro de RMC Sport : "C’est incroyable que la faute sur Donnarumma n'ait pas été revue à la vidéo. C'est une faute très claire de Benzema selon moi. Tous les angles de vue montrent qu’il y a faute. Je ne comprends pas pourquoi il n’y pas eu la VAR à ce moment-là." Colère et amertume vont rythmer la soirée parisienne. Et probablement la fin de saison du PSG.