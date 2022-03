Real-PSG J-1: le triste et inquiétant bilan des Parisiens à l’extérieur cette saison

Le PSG a rendez-vous à Bernabeu pour affronter le Real Madrid, ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’occasion pour les Parisiens d’embellir leur piètre bilan à l’extérieur cette saison. Et de s’offrir un premier succès en C1 loin du Parc des Princes.

Lorsque le Virage Auteuil pousse dans son dos, le PSG est quasiment invincible cette saison. Les partenaires de Kylian Mbappé ont remporté presque tous leurs matchs au Parc des Princes. En Ligue des champions, c’est un sans faute, avec quatre victoires contre Manchester City (2-1), Leipzig (3-2), Bruges (4-1) et le Real Madrid (1-0). En Ligue 1, c’est tout comme. Avec douze succès et un nul contre Nice (0-0), le PSG est la meilleure équipe du championnat à domicile. Reste cet accroc en 8e de finale de la Coupe de France, encore face aux Niçois, à l’issue d’une séance de tirs aux buts (0-0, 5 tab à 6). Pas de quoi abîmer le tableau.

>> Real-PSG J-1: les infos en direct

En revanche, la toile est nettement moins reluisante à l’extérieur. Loin de ses bases, l’équipe de Mauricio Pochettino bafouille régulièrement son football et ne l’emporte jamais face à ses principaux adversaires. En C1, Paris ne compte pas la moindre victoire hors de la capitale: deux nuls à Bruges (1-1) et Leipzig (2-2), puis une défaite à Manchester City (2-1). Et ce n’est pas mieux en Ligue 1, où les Rouge et Bleu sont derrière Marseille et Nice sur ce plan (8 victoires, 3 nuls, 2 défaites).

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct Real-PSG

Paris n’a battu qu’un membre du top 10 en déplacement

Aux deux tiers de la saison, le leader n’a battu aucun de ses cinq premiers poursuivants en déplacement: défaite à Nice (1-0), nul à Marseille (0-0), défaite à Rennes (2-0) et défaite à Nantes (3-1) (le match à Strasbourg est prévu le week-end du 1er mai). Si on élargit au top 10 du classement, seul Lille est tombé dans son stade face aux coéquipiers de Lionel Messi (1-5). Lyon et Lens ont tenu le nul (1-1), alors que Monaco recevra le PSG le 20 mars (13h).

Un constat plutôt inquiétant à l’heure de se rendre à Bernabeu pour affronter le Real Madrid, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Interrogé à ce sujet après le revers à l’Allianz Riviera ce week-end, Pochettino a tenté de nuancer cette mauvaise série. "Ça peut arriver durant une saison. Ça arrive à tous les grands clubs et pas seulement au PSG de moins bien jouer à l'extérieur qu'à la maison. Il n'y a pas un facteur qui détermine ça. On essaye de jouer chaque match de la même façon, à la maison ou non (…) Il faut aussi reconnaître l’apport de nos supporters, qui génèrent une atmosphère et donnent une énergie qui a un impact, non seulement pour nos joueurs mais aussi pour l'adversaire."

"Ne pas s’habituer à perdre à l’extérieur"

Après ce revers à Nice, Marquinhos a tout de même rappelé à ses partenaires que le PSG devait aussi de briller loin des lumières de sa ville. "Il ne faut pas s’inquiéter, on est premiers, mais il ne faut pas qu’on prenne l’habitude de perdre, surtout à l’extérieur", a lâché le capitaine brésilien sur Canal +. Comme un avertissement.