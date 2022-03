Real-PSG J-1: Mbappé va mieux, l'optimisme grandit pour une titularisation

Touché au pied ce lundi à l'entraînement, Kylian Mbappé est du voyage à Madrid et va mieux. Le Français marche normalement et l'optimisme est de mise pour une titularisation mercredi au Real Madrid (sur RMC Sport).

Les signaux sont presque tous au vert pour le PSG. A la veille du match retour de Ligue des champions face au Real Madrid au stade Santiago Bernabeu, l'état de forme de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Et les dernières nouvelles sont rassurantes. L'attaquant parisien va bien et se remet positivement de son coup reçu à l’entraînement. Le Français marche normalement et l’optimisme est toujours de mise du côté du PSG pour une titularisation mercredi soir (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1). Une évaluation sur le terrain sera faite ce mardi soir au stade Santiago Bernabeu.

>> Toutes les infos avant Real-PSG

Mbappé veut jouer

L’attaquant figure dans le groupe de 24 joueurs retenus par Mauricio Pochettino, ce mardi. Selon les informations de RMC Sport, Mbappé veut participer à ce choc. Il est apparu plutôt serein sur un cliché publié par Paris au moment de sa montée dans l’avion pour la capitale espagnole. Plus tôt dans la journée, le club a donné des précisions sur l’état de forme de sa star, touchée au pied gauche sur une semelle involontaire d’Idrissa Gueye, à l’entraînement.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Real-PSG en 8e de finale de la Ligue des champions

"Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement hier (lundi), explique le club. II effectue des soins depuis hier. L’examen clinique était rassurant et un nouveau point sera fait dans la journée." Le champion du monde avait apporté son soutien à son coéquipier Idrissa Gueye, qui avait reçu de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux.