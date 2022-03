Ligue des champions: Kroos, Valverde, Camavinga... quel onze pour le Real Madrid face au PSG?

A deux jours du choc entre les Parisiens et les Madrilènes, en 8es de finale retour de Ligue des champions (mercredi, RMC Sport 1), Carlo Ancelotti doit jongler avec plusieurs incertitudes dans son onze de départ. Son entrejeu pourrait être le plus touché, et sa défense doit se réadapter en l’absence de Ferland Mendy.

Avant d’aborder son huitième de finale de Ligue des champions retour tant attendu entre le PSG et le Real Madrid, mercredi au Santiago-Bernabeu (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1), Carlo Ancelotti semble bien moins verni que Mauricio Pochettino. Ce dernier devrait pouvoir compter sur un groupe quasi complet pour ce choc décisif, trois semaines après la manche aller (victoire parisienne 1-0).

Le prochain entraînement des Parisiens devrait permettre de l'affiner, et de définir la présence ou non des éléments légèrement incertains (Paredes, Hakimi) et très incertains (Ramos, Herrera). L’entraîneur madrilène lui devra bien plus se creuser la tête que son homologue parisien.

Camavinga prêt à seconder Kroos

Déjà privé de Casemiro et de Ferland Mendy, suspendus pour accumulation de cartons jaunes, Ancelotti va devoir croiser les doigts pour compter sur un milieu de terrain pas trop amoindri. Où seul Luka Modric est assuré de débuter, tandis que Toni Kroos est toujours incertain. Le milieu de terrain allemand n’a pas pris part à l’entraînement collectif des Merengues dimanche, toujours gêné à l’ischio-jambier gauche.

Federico Valverde, grippé ces derniers jours et pas dans le groupe ce week-end en Liga face à la Real Sociedad (4-1), devrait pouvoir tenir sa place. L’Uruguayen était de retour à l’entraînement avec ses partenaires, comme l’indique AS, optimiste à son sujet comme l’ensemble des médias ibériques. En cas d’impossibilité de l’un des deux – celle de Kroos étant la plus probable à l’instant T –, c’est le Français Eduardo Camavinga, très bon et buteur contre la Sociedad, qui devrait occuper le troisième siège au milieu dans le 4-3-3 madrilène.

Alaba, l’axe ou le couloir?

Si le secteur offensif ne devrait pas contenir de surprises, le trio Vinicius-Benzema-Asensio étant attendu, la composition de l’arrière-garde est elle encore incertaine. Devant Thibaut Courtois, David Alaba sera dans le onze, lui qui effectuait son retour ce week-end après avoir souffert d’une micro-déchirure à un abducteur. Reste à savoir à quelle place.

En l’absence de Mendy, Sport indique qu’Ancelotti serait tenté de positionner l’ancien joueur du Bayern Munich sur le flanc gauche de sa défense, plutôt que le vieillissant Marcelo. Nacho Fernandez en profiterait pour accompagner Eder Militao dans l’axe. Dani Carvajal ne souffre d’aucune contestation à droite.

La compo probable du Real Madrid:

Courtois – Carvajal, Militao, Nacho (ou Alaba), Alaba (ou Marcelo) – Valverde, Kroos (ou Camavinga), Modric – Asensio, Benzema, Vinicius.