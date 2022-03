Real-PSG: Kroos s’est entraîné avec le groupe à J-1

Incertain pour la réception du Paris Saint-Germain, Toni Kroos s’est entraîné avec le groupe madrilène mardi en fin de matinée. Il pourrait finalement jouer mercredi soir à Bernabeau.

L’entraînement du Real Madrid était scruté, mardi matin. Toni Kroos, touché aux ischios depuis quelques jours, a manqué la rencontre face à la Real Sociedad, ce week-end, et est incertain pour la réception du Paris Saint-Germain, mercredi soir lors du huitième de finale retour à Bernabeu.

Mais ce mardi à 11 heures, d’après le quotidien AS, l’Allemand s’est bel et bien entraîné avec le reste du groupe madrilène, alors qu’il avait seulement touché le ballon en solitaire, lundi. D’après le journal madrilène, Kroos prendra lui-même la décision d’être intégré ou non mercredi soir, en fonction de ses sensations.

Casemiro déjà absent

Pour le Real Madrid, son absence serait un gros coup dur, surtout compte tenu de la suspension de Casemiro pour une accumulation de cartons jaunes. Dans un match crucial pour les Merengue, le Real sait qu’il aura besoin de ses cadres.

Carlo Ancelotti pourrait faire confiance à Ernesto Valverde aux côtés de Luka Modric, à moins qu'Eduardo Camavinga ne soit choisi. Mais le suspense devrait perdurer jusqu’au bout concernant ceux qui accompagneront le Croate, dans l’entrejeu et sur les ailes.