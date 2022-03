Real-PSG: l’étrange célébration d’Alaba avec une chaise

David Alaba, défenseur du Real Madrid, a été surpris en train de célébrer le troisième but en levant au ciel la chaise en plastique d’un membre de la sécurité déployé le long de la ligne de touche, mercredi face au PSG (3-1).

Puisque Real-PSG (3-1) a basculé dans l’irréel, plus rien n’a semblé surprenant. A ce titre, la célébration de David Alaba sur le troisième but de Karim Benzema n’est pas passée inaperçue. Le défenseur autrichien s’est saisi d’une chaise en plastique pour la lever vers le ciel tel un trophée. L’ancien joueur du Bayern Munich l’a brièvement empruntée à l’un des agents de la sécurité déployé le long de la pelouse et occupé à contenir la liesse de la foule.

"Ne t’assois pas sur notre chaise!"

La scène a bien amusé Alaba qui a publié une photo de sa manière originale de fêter le hat-trick de l’attaquant français. "Ne t’assois pas sur notre chaise!", a-t-il ajouté en commentaire, comme un message adressé au PSG, de la part des Madrilènes qui se qualifient eux-mêmes comme les rois de l’Europe (une banderole avec cette affirmation avait été déployée dans les tribunes avant le coup d’envoi).

Eder Militao et sa chaise © ICON Sport

Alaba n’est pas le seul à avoir célébré le but de la qualification avec une chaise. Eder Militao, son coéquipier en charnière centrale, a aussi communié avec le public de la même façon. Mené battu à l’aller (1-0) et mené au retour après un nouveau but de Kylian Mbappé, le Real Madrid a tout renversé dans la dernière demi-heure en marquant trois fois grâce à son attaquant français.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

Ce dernier a même signé son troisième but quelques secondes après l’engagement des Parisiens suite à sa deuxième réalisation. De quoi faire basculer Bernabeu dans la folie. Finaliste en 2020 et demi-finaliste en 2021, Paris vit, lui, une nouvelle désillusion gigantesque.