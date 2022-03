Real-PSG: la longue discussion Mbappé-Benzema après le match qui fait parler en Espagne

Selon Marca, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont échangé pendant un quart d’heure dans une salle des vestiaires de Bernabeau, mercredi après le succès du Real face au PSG (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Ils étaient attendus au tournant et ils ont répondu présent tous les deux. Mais Karim Benzema est sorti vainqueur de son duel à distance avec Kylian Mbappé, mercredi lors de la victoire du Real Madrid face au PSG (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

L’attaquant madrilène a validé presque à lui tout seul la qualification de son équipe pour le tour suivant avec un triplé en 16 minutes. Kylian Mbappé, aussi, a marqué trois fois mais un seul de ses buts a été validé par l’arbitre. Le sort du match n’a pas empêché les deux coéquipiers en équipe de France de se retrouver à l’issue de la rencontre.

Selon Marca, Karim Benzema a attendu la fin de la rencontre pour chercher et discuter avec Mbappé. Les deux hommes se sont rendus dans une salle attenante au vestiaire du Real et aurait échangé pendant un quart d’heure. La mère du joueur parisien - qui aurait assisté à la rencontre dans les tribunes avec l'avocate de son fils - était également présente selon la presse espagnole. La teneur de la discussion entre les deux hommes n’a pas filtré puisqu’ils ont échangé dans un endroit "privé" et presque "non accessible" aux personnes alentours, précise le journal espagnol.

Le média précise tout de même que Mbappé se serait montré attentif aux paroles de Benzema avec lequel il évolue en équipe de France depuis juin 2021. Les deux hommes pourraient aussi être réunis en club l’été prochain si Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, choisit de ne pas prolonger et de rejoindre la capitale espagnole.

A l’issue de long échange, Mbappé se serait montré cordial avec les employés et joueurs madrilènes qu’il a croisés. Benzema et Mbappé avaient eu un échange complice avant le coup d’envoi du match aller dans les couloirs du Parc des Princes. Il était cette fois plus confidentiel et cela agite un peu plus les spéculations sur une potentielle arrivée de l’ancien Monégasque à Madrid.