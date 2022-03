Real-PSG: "Ils vont rien faire du tout", ce qu'aurait dit Benzema à Niska avant le choc

Le rappeur Niska a posté sur les réseaux sociaux un échange qu’il aurait eu avec Karim Benzema avant le match retour des huitièmes de finale entre le PSG et le Real. L’attaquant madrilène y aurait indiqué son intention d’écrire l’histoire.

Cette fois pas de problème sur les réseaux, ces deux-là ce sont "follow back". Supporter du PSG mais proche de Karim Benzema, le rappeur Niska aurait échangé par messages avec l’attaquant madrilène avant le huitième de finale retour de Ligue des champions à Santiago Bernabeu.

Après la défaite du PSG (3-1) et le triplé marqué par "KB9", l’auteur de l'expression "Matuidi charo" a partagé le contenu de cette discussion qu’ils auraient eu sur les réseaux sociaux. Le héros du Real aurait ainsi affiché une confiance impressionnante en montrant son envie de briller.

Benzema à Niska: "C’est mon histoire"

Si l’artiste lance les hostilités en prévenant Karim Benzema que les joueurs du PSG ne manquent pas d’ambition, le Français du Real lui aurait répondu avec une décontraction déconcertante.

"Ils vont rien faire du tout", aurait donc lâché le futur homme du match en réponse à l’envie des Parisiens de briller à Santiago Bernabeu. Et Karim Benzema de conclure: "C’est mon histoire." L'ancien Lyonnais n'a toutefois pas réagi sur ses propres réseaux sociaux à cette story postée par le rappeur.

Tout le monde attendait avec impatience de voir Kylian Mbappé jouer à Madrid. Si l’attaquant du PSG a marqué le premier but de ce choc sur un contre éclair, Karim Benzema lui a finalement volé la vedette.

Auteur d’un triplé en 17 minutes, la star des Merengue a tiré toute la couverture à lui. Même quand l’équipe madrilène semblait ne plus y croire, lui n’a pas lâché et a poussé "Gigio" Donnarumma à la faute avant d’enfoncer le clou.

"Je crois que Karim Benzema est l'un des plus grands joueurs du monde, et peut-être le meilleur 9 avec Lewandowski en ce moment, s'est enflammé Thibaut Courtois au micro de RMC Sport après la qualification du Real. Il a peut-être montré pourquoi il devait gagner le Ballon d'or cette année. C'est un très grand joueur. C'est un vrai capitaine. Il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et sa classe."

Après une telle démonstration de Karim Benzema, sa discussion avec Niska s’apparente presque à un augure. Voilà aussi l’apanage des grands joueurs: promettre une masterclass et répondre présent sur le terrain.