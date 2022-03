Real-PSG: Paris optimiste quant à la présence de Mbappé mercredi

Si Kylian Mbappé a reçu un coup au pied gauche ce lundi à l'entraînement, le PSG demeure optimiste quant à sa présence lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, mercredi contre le Real Madrid à Santiago-Bernabeu.

Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé? Victime d'une grosse semelle lors d'un entraînement du PSG à deux jours du match contre le Real à Madrid (mercredi dès 21h sur RMC Sport 1), l'attaquant français de 23 ans pourrait bien être capable de jouer contre les Merengue.

Si personne ne veut jouer aux pronostics ce lundi soir, il y a de l’optimisme au sein du PSG pour la présence de Kylian Mbappé dès le début de la rencontre à Santiago-Bernabeu. Comme annoncé, une décision définitive ne sera prise que mercredi matin, mais l’attaquant veut jouer.

Mbappé prend la défense de Gueye

Touché par Idrissa Gueye lors d'un exercice collectif ce lundi, Kylian Mbappé a rapidement passé un premier test. Après avoir reçu des soins pendant une partie de la journée, le champion du monde 2018 a donc fait l'objet d'un examen médical dont le résultat a été jugé "rassurant", comme l'a communiqué le PSG.

Incertain jusqu'à mercredi, lorsque le staff francilien décidera, Kylian Mbappé a tenu à défendre Idrissa Gueye sur les réseaux sociaux. Insulté voire menacé après le choc avec son coéquipier, le milieu sénégalais a été assuré de son soutien.

"Tous ensemble, toujours. Ici c'est Paris", a lancé le champion du monde 2018 en légende de la célébration d'un but avec Idrissa Gueye. Et de conclure en "taguant" le Sénégalais et en lui asociant un coeur.

Si tout va bien, Kylian Mbappé comme son partenaire du PSG pourront prétendre à une place dans le onze de départ aligné par Mauricio Pochettino contre le Real Madrid. Mais pour le savoir, il va falloir patienter jusqu'à mercredi.