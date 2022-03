Liga: le Real Madrid déroule avant le PSG, Benzema et Camavinga buteurs

Quatre jours avant de recevoir le PSG en huitième de finale retour de Ligue des champions, le Real Madrid s’impose face à la Real Sociedad (4-1) grâce notamment à un joli but de Camavinga, prenant le large en tête de la Liga.

Pendant que le PSG se prenait les pieds dans le tapis à Nice (0-1), le Real Madrid a connu beaucoup moins de difficulté pour se défaire de la Real Sociedad (4-1) et préparer de la meilleure manière la réception des Parisiens, mercredi soir, en huitième de finale retour de Ligue des champions. Même si ce tout ne fut pas si simple dès le départ pour les coéquipiers de Camavinga, buteur ce samedi soir.

La troisième est la bonne pour Benzema, Camavinga et Modric régalent

D’une frappe limpide aux 25 mètres, le jeune milieu a marqué son deuxième but avec le Real Madrid pour offrir l'égalisation aux siens avant la pause (40e), quelques instants avant un autre missile, celui de Modric (43e), qui a aussi permis à Benzema de délivrer sa 100e passe décisive en Liga. Le penalty d’Oyarzabal en début de match pour les Basques était déjà oublié (10e).

En revanche, l’attaquant français a dû s’y prendre à trois reprises pour inscrire son 20e but de la saison, sur un autre penalty (76e), après deux interventions du VAR venant gâcher sa célébration (41e, 69e). Ancelotti a ensuite pu faire tourner son effectif et Asensio a marqué sur son premier ballon pour enfoncer la Real Sociedad (79e). L’entraîneur italien n’avait préparé aucune surprise dans sa composition, sachant que Casemiro et Mendy sont suspendus pour le match de mercredi soir et que Kroos, toujours incertain, a été laissé au repos tout comme Valverde.

8 points d'avance en tête du championnat

Au lendemain du match nul du FC Séville face à Alavés (0-0), le Real Madrid en profite donc prendre huit longueurs d’avance en tête du championnat après 27 journées, au terme d’une rencontre finalement à sens unique (18 tirs à 1). De quoi aborder sereinement son autre objectif de la saison face à un adversaire de toute autre envergure, avec un but de retard, mercredi soir, dans ce même Santiago-Bernabeu.