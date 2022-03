Tous les supporters du PSG vont se reconnaître dans ce coup de gueule de Yannick Noah après l'élimination

Le PSG s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des champions par le Real (3-1) après une deuxième mi-temps catastrophique qui a fait monter le niveau de frustration des supporters parisiens à des niveaux jamais atteints depuis la remontadade 2017. Et Yannick Noah n'a pas fait exception à la règle.

La tête est cachée derrière une capuche, et on entend et on dsitingue à peine derrière le gloussement moqueur d'un supporter du Real, mais le propos de Yannick Noah est très clair lui. L'ancien vainqueur de Roland-Garros, de la Coupe Davis et "gourou" du PSG lors de la seul victoire du club parisien dans une coupe d'Europe (un titre qui remonte donc à 25 ans) a lâché dans un hurlement primal: "j'en ai marre de cette équipe qui paume tout le temps", qui exsudait la frustration d'une élimination sans gloire et où le PSG ne peut s'en prendre qu'à lui-même après l'énorme boulette de Donnarumma qui remet les Madrilènes dans le match, avant la déliquescence du collectif parisien lors de 16 minutes qui resteront dans les annales de la Coupe d'Europe.

Et le sentiment de Yannick Noah était évidemment partagé par de nombreux supporters parisiens qui ont lâché leur fruistration sur les réseaux sociaux avant de tenter de trouver le sommeil qu'on imagine passablement agité.

Les supporters parisiens ont d'ailleurs prévu de manifester leur colère lors du porchain match du PSG au Parc des princes. Ce sera dimanche soir face à Bordeaux, dans un match quasiment sans enjeu puisque le PSG a 13 points d'avance sur le 2e, Nice, en championnat à 11 journées de la fin et que Bordeaux est lanterne rouge, mais avec ce PSG cette saison, on sait maintenant que tout est toujours possible quand il s'agit de s'autodétruire.