Real-PSG: pourquoi il y aura moins de supporters parisiens à Bernabeu qu'en 2018 et 2019

Les joueurs du PSG seront soutenus par un contingent de supporters moins nombreux qu’en 2018 et 2019 ce mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1).

Ils tenteront de se faire entendre au Bernabeu. Plus de 1.800 supporters du PSG sont attendus dans le parcage visiteurs, ce mercredi pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Paris (21h, sur RMC Sport 1). Un chiffre en baisse par rapport aux deux précédents déplacements parisiens dans la capitale espagnole. Ils étaient 4.000 le 14 février 2018 lors du 8e de finale aller perdu contre Madrid (3-1). Ils étaient 3.000 un peu plus d’un an plus tard, le 26 novembre 2019, lors d’un match de poule de la compétition (2-2).

Ce chiffre en baisse s’explique par les travaux de rénovation actuellement en cours dans le stade. Sa capacité a été réduite pour des raisons de sécurité mais les ouvriers ont accéléré ces dernières semaines pour permettre d’accueillir 60.000 spectateurs, ce mercredi soir pour le choc. La saison dernière, le club avait disputé toutes ses rencontres à domicile sur le terrain de son centre d’entraînement. L’inauguration du nouveau Bernabeu - qui devrait compter près de 85.000 places - est prévu pour 2023 pour un coût total estimé à 900 millions d’euros.

A l’occasion de choc, le PSG a proposé à ses supporters un package avec vol aller-retour, place au stade et transfert avec l’aéroport. Plusieurs fans devraient se rendre à Madrid par leurs propres moyens. Selon France Bleu Paris, 600 membres du Collectif Ultras Paris seront présents sur les 1.800 supporters mais aussi 270 membres des PSG fan clubs du monde entier.

Les supporters parisiens ont prévu de se retrouver mercredi dans l'après-midi sur une place de la capitale espagnole. Un cortège est prévu vers 18h pour se rendre au stade. Il sera particulièrement encadré puisque les supporters du Real ont aussi prévu de se masser aux abords du stade pour réserver un chaud accueil au car transportant les joueurs de leur équipe. Il y aura ensuite match. Sur le terrain et en tribunes.