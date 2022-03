Real-PSG: forfait, suspendu, remplaçant... Après les galères, Neymar va-t-il enfin briller contre Madrid?

Possiblement titulaire mercredi face au Real (sur RMC Sport) en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Neymar a rarement brillé face aux Madrilènes depuis sa signature au PSG. Il a une belle occasion de se rattraper.

"OK, il a commis des erreurs. Il a sa manière d'être. C'est une star. Mais le Neymar qu'on voit ces derniers temps se comporte d'une telle manière qu'il n'y a rien à redire. (…) Pour revenir là où il est aujourd'hui, c'est la preuve qu'il est impliqué. Quand j'ai eu des problèmes avec lui, je le lui ai dit. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire aussi. On ne colle pas une étiquette pour toute la vie. Quand il est sur le terrain, on se dit à chaque fois que quelque chose peut se passer." Pas toujours épargné par les critiques, Neymar a récemment reçu un soutien de poids : celui de Leonardo. Dans les colonnes de L’Equipe, le directeur sportif du PSG a haussé le ton pour défendre son compatriote, aussi bien sur son niveau de jeu que sur son hygiène de vie. Une prise de parole que le principal intéressé a dû apprécier à l’approche d’un grand rendez-vous. Mercredi, Neymar sait qu’il ne devra pas se manquer lors du choc face au Real Madrid en huitième de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport).

Un adversaire qui ne lui a jamais vraiment souri avec le PSG. Depuis 2017 et l’arrivée de l’ancien Barcelonais en France, Paris a défié cinq fois l’ogre merengue. Pour un total de deux victoires, un nul, et deux succès. Le bilan personnel de Neymar est beaucoup plus contrasté. Il y a d’abord les chiffres : sur ces cinq rencontres, il n’a joué que 152 minutes sur 450 possibles. Sans trouver une seule fois le chemin des filets. Il a même fallu attendre le match aller cette saison au Parc des Princes pour le voir enfin décisif. C’est lui qui lance Kylian Mbappé d’une sublime talonnade sur le but inscrit par le champion du monde au bout du suspense. Un geste d’instinct là où beaucoup auraient tenté une passe latérale ou en retrait. Ce soir-là, le numéro 10 parisien est apparu en jambes pour son grand retour à la compétition. Lancé pour les vingt dernières minutes après avoir soigné pendant deux mois et demi une blessure à la cheville, il est rentré sur le terrain comme un mort de faim. Avec l’envie d’accélérer le jeu dès ses premières touches. Son entrée a apporté le grain de folie nécessaire pour déstabiliser encore un peu plus une défense madrilène à la peine face aux vagues parisiennes.

Blessé, suspendu ou sur le banc

Sa montée en puissance s’est confirmée à Nantes, où il a marqué (mais aussi raté un penalty), et à domicile contre Saint-Etienne, avec toujours cette faculté à déséquilibrer le bloc adverse sur un dribble ou une accélération. Il a été plus brouillant à Nice et il faudra donc élever encore le niveau à Santiago-Bernabéu. Et ainsi chasser les fantômes du passé. Lors de la saison 2017-2018, Neymar et les Parisiens avaient été sortis dès les huitièmes par le Real de Zinedine Zidane. Avec une première défaite à l’aller (3-1) et une autre au retour au Parc (2-1). A Madrid, le Brésilien avait beaucoup tenté, beaucoup créé, beaucoup provoqué. Mais ses choix n’avaient pas été bons. Sans doute par volonté d’en faire trop. A Paris, c’est sans lui que le match s’était disputé. La faute à une blessure, encore une, à la cheville droite qui l’avait contraint à déclarer forfait. Il n’était pas là non plus lors du 3-0 collé aux coéquipiers de Karim Benzema en phase de groupes en septembre 2019. Cette fois, pour cause de suspension.

L'UEFA lui avait infligé deux matchs de repos forcé pour ses propos contre l’arbitre du huitième de finale retour face à Manchester United la saison d’avant (1-3). "C'est une honte. On met quatre mecs qui ne comprennent rien au foot pour regarder un tir au ralenti devant la télé... Il n'y a rien. Comment le mec peut mettre ses mains ailleurs ? Allez vous faire foutre !", avait-il lâché sur Instagram, remonté contre le VAR, qui avait accordé un penalty aux Red Devils dans le temps additionnel. Au retour contre le Real (2-2), Thomas Tuchel avait décidé froidement de le laisser sur le banc au coup d'envoi, convaincu qu’il n’avait pas retrouvé tout son potentiel après six semaines d'absence dues à une blessure à la cuisse gauche. "Il a été blessé chaque mois cette saison, il a manqué quelques matchs", avait commenté le technicien allemand. Neymar n'avait plus démarré comme remplaçant une rencontre de C1 depuis 2014. Lancé au retour des vestiaires, il n'avait pas fait de miracle. Placé en tant que meneur de jeu, il avait manqué de justesse et ses rares accélérations s'étaient heurtées à la défense.

Possiblement titulaire ce mercredi, aux côtés de Lionel Messi et Mbappé, Neymar aura une nouvelle occasion de briller et de marquer les esprits à Madrid, qui lui réussissait si bien à son époque catalane. Avec Barcelone, il avait compilé trois buts et cinq passes décisives en huit rencontres face au Real. Il est temps pour luide frapper un grand coup. Une place pour les quarts est en jeu.