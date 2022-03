Real-PSG: Verratti ne veut pas défendre au Bernabeu

Après la victoire du Paris Saint-Germain lors du match aller, Marco Verratti imagine un déplacement compliqué à Madrid pour le match retour, mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain avait dû patienter jusqu’au bout du temps additionnel, lors du match aller, pour voir Kylian Mbappé marquer et prendre un avantage dans la double confrontation avec le Real Madrid. Un but tardif mais qui va obliger les Madrilènes à une réaction, pour le huitième de finale retour, mercredi soir à Bernabeu.

Dans un entretien publié sur le site du club, Marco Verratti a évoqué la façon dont le PSG doit aborder cette rencontre cruciale. "On a un petit avantage, mais ça ne veut rien dire, a précisé l’Italien. On ne pourra pas chercher à défendre, surtout que ce n’est pas notre jeu. Et qu’on ne sait pas faire."

Face aux limites du PSG, Verratti estime donc que son équipe doit continuer de se montrer offensive. "Contre Madrid, jouer à 80% ne suffira pas. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Il faut mériter cette qualification et aller là-bas pour gagner."

"On a aussi une équipe qui peut jouer les contre-attaques"

Le relatif optimisme du Paris Saint-Germain quant à la disponibilité de Kylian Mbappé, mercredi soir, fait que le club parisien devrait pouvoir compter sur tous ses atouts. "Avec les joueurs qu’on a, pour moi, on peut parvenir à contrôler le match, explique Marco Verratti. On a aussi une équipe qui peut jouer les contre-attaques, parce qu’avec la vitesse qu’on a devant, avec les grands joueurs qui font des passes, avec Messi, Neymar, Di Maria, Kylian, quand on a de l’espace, on arrive à être encore plus dangereux."

Le Real Madrid est prévenu. Paris a prévu d’attaquer, comme ce fut le cas au match aller, et de mettre sous pression une équipe madrilène qui avait beaucoup subi au Parc des Princes. Renverser la dynamique, si Paris continue de jouer sur ses points forts, s’annonce délicat.