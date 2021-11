Real-Shakhtar: la magnifique ovation pour Benzema, un peu plus dans l'histoire

Grâce à un doublé de Karim Benzema, le Real Madrid a fait plier le Shakhtar Donetsk (2-1) lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. Le Français a été chaudement applaudi à sa sortie du terrain en seconde période.

Une prestation de grande classe. Encore une. Auteur d’un doublé, Karim Benzema a permis au Real Madrid de venir à bout du Shakhtar Donetsk (2-1), ce mercredi, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Grâce à son capitaine, le club merengue a conforté sa première place et fait un pas de plus vers les huitièmes. Benzema a d’abord profité d’une grossière bourde de la défense adverse (14e), avant d’être à la conclusion d’une belle action collective (61e). Il a ainsi permis au Real de marquer ses 1000e et 1001e buts dans l’histoire de la Ligue des champions, devenant la seule formation d'Europe à franchir cette barre, très loin devant le Bayern Munich (763) et le FC Barcelone (654).

"Un peu de fatigue" pour Benzema

Forcément, le public a réservé à l’ancien Lyonnais une magnifique ovation au moment de sa sortie à la 79e minute. Le public du Santiago-Bernabéu s’est levé comme un seul homme pour chaudement applaudir son numéro 9, qui a ensuite pris place sur le banc avec une poche de glace sur l’aine droite. Mais Benzema a tenu à rassurer ses supporters après la rencontre. Et en même temps Didier Deschamps, qui dévoilera ce jeudi sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, contre le Kazakhstan et la Finlande les 13 et 16 novembre.

"C'est juste un coup, et un peu de fatigue. Il y a encore des matchs, il faut savoir laisser sa place", a-t-il indiqué avec le sourire au micro de beIN Sports. C’est justement pour le faire souffler au cœur d’un calendrier chargé que Carlo Ancelotti avait décidé de ne pas le convoquer pour le déplacement à Elche (2-1) samedi dernier. "Je vais bien récupérer pour le match de samedi (face au Rayo Vallecano en Liga, ndlr). On joue tous les trois jours, c'est un peu difficile, c'est beaucoup de matchs de haut niveau. Le plus important, ce sont les trois points, même si parfois on ne joue pas bien...", a-t-il ajouté au micro de Movistar.

