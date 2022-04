Sadio Mané raconte comment Liverpool adapte ses entraînements pour les joueurs qui font le Ramadan

Alors que Liverpool va tenter de faire un premier pas vers la finale de la Ligue des champions ce mercredi contre Villarreal (21h sur RMC Sport), Mané s’est exprimé sur la manière dont Liverpool a modifié son programme afin de faciliter la vie des joueurs faisant le Ramadan.

Le dénouement de la saison approchant, Liverpool est toujours en course pour un quadruplé historique. Les Reds espèrent bien se rapprocher encore un peu plus de cette razzia en écartant Villarreal de la Ligue des champions (demi-finale aller ce mercredi, à 21h sur RMC Sport). Cette performance passera par un grand Sadio Mané, auteur de 19 buts cette saison, ainsi que Mohamed Salah, actuel meilleur buteur de Premier League.

Les deux joueurs, de confession musulmane, sont actuellement en plein Ramadan et ont pu échanger avec le club afin de pouvoir suivre leur pratique religieuse malgré un calendrier sportif chargé. "Jouer et s'entraîner en faisant le ramadan n’est pas facile du tout, confesse Sadio Mané pour beIN Sports. Avant le ramadan on a parlé avec le capitaine et l'entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s'entraîner le matin. C’est plus facile pour nous et puis si tu t'entraînes le matin, tu auras plus de temps pour récupérer l’après-midi chez toi. Parce que si tu t’entraine vers 14h ou 15h c’est compliqué."

Les joueurs concernés ont pu compter sur l’oreille attentive de leur entraîneur, Jürgen Klopp: "Le coach était d’accord. Je pense que ça nous rend la tâche plus simple pour donner le meilleur de nous-même sur le terrain."

Une nutritionniste pour gérer les jours de match

Le club de la Mersey a également mis à la disposition des joueurs une nutritionniste afin de maximiser leur performances et de gérer cette période potentiellement délicate sur le plan physique: "Liverpool fait tout pour nous rendre la chose plus simple. On parle avec une nutritionniste, surtout avant les matchs. Elle fait tout ce qu’il faut pour nous et s’assure qu’on puisse faire le Ramadan." Mané et ses coéquipiers seront donc dans les meilleures dispositions avant de recevoir Villarreal ce mercredi soir à Anfield (21h).