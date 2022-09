Sporting-Tottenham: "A plus tard", le commentaire génial et hilarant de Thierry Henry sur le but d’Arthur Gomes

Le Sporting Portugal a battu Tottenham mardi en Ligue des champions (2-0). Un succès acquis dans le temps additionnel grâce notamment à un superbe but d’Andre Gomes, que Thierry Henry a commenté avec un certain amusement sur CBS Sports.

Un money time de folie. Le Sporting s’est offert une victoire sur le fil face à Tottenham, mardi en Ligue des champions (2-0). Le club portugais s’est imposé grâce à deux buts inscrits dans le temps additionnel. Après l’ouverture du score de Paulinho (90e), Andre Gomes en a profité pour réaliser un festival dans la surface des Spurs (93e). De quoi ravir Thierry Henry, qui a commenté les images de la rencontre pour la chaîne américaine CBS Sports. Avec des onomatopées hilarantes au moment d'un petit pont du joueur dans la surface.

L’ancien attaquant d’Arsenal, grand ennemi de Tottenham, n’a pas caché sa joie en voyant Tottenham s’effondrer dans la capitale lusitanienne. "Arrête de rire Thierry", lui a lancé en plateau Jamie Carragher, l’ex-défenseur de Liverpool. "Non, je ne rie pas. J’ai crié à cause du top but", s’est défendu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Avant de commenter le rush magique d’Arthur Gomes, qui a réussi un petit pont dans la surface avant de battre Hugo Lloris.

"Hugo, à plus tard"

"Je m’en fiche que ce soit contre les Spurs, a précisé Henry. Regarde cette action. A plus tard (au moment du petit pont), Hugo, à plus tard (au moment du but). 2-0, au revoir!"

Après ce revers au Portugal, Tottenham se retrouve deuxième du groupe D, à égalité avec l’Eintracht Francfort, qui l’a emporté au Vélodrome face à l’OM (0-1). Les joueurs d’Antonio Conte, qui occupent la troisième place de Premier League vont tenter de se relancer dès samedi face à Leicester, lors de la septième journée (18h30).