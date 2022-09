Tottenham-OM: le film RMC Sport de la défaite marseillaise, avec l'agacement de Gerson après sa sortie

Lors de la défaite de l'OM à Tottenham mercredi en Ligue des champions (2-0), Gerson est apparu en colère à sa sortie du terrain. Le Brésilien a manifesté son mécontentement aux côtés de son entraîneur.

Le retour de l'OM en Ligue des champions était forcément très attendu. Opposés à Tottenham à Londres lors de la première journée de la phase de groupes (2-0), les joueurs d'Igor Tudor ont résisté pendant une mi-temps avant de finalement craquer, à dix contre onze, plombés par un doublé de Richarlison. L'un des moments clés de cette rencontre restera l'expulsion de Chancel Mbemba dès le retour des vestiaires. Le nouveau défenseur marseillais a reçu un carton rouge direct pour avoir stoppé une contre-attaque d'Heung-min Son.

>> Revivez Tottenham-OM (2-0)

La colère de Gerson

Afin de préserver un équilibre défensif, Igor Tudor décide de sacrifier un élément offensif pour faire entrer Leonardo Balerdi. Et c'est Gerson qui est choisi. Sorti quatre jours plus tôt à Auxerre, où il avait déjà montré quelques signes d'énervement, il quitte le terrain à côté des buts de Pau Lopez, juste avant un corner pour les Spurs. En colère, il rejoint tête basse son banc, en marchant plus d'une minute. Une fois arrivé au niveau des autres remplaçants, il frappe son siège sous les yeux d'Igor Tudor, qui reste focalisé sur son équipe.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Une déception qu'il faudra vite effacer puisque la Ligue des champions est déjà de retour ce mardi au Vélodrome. L'OM reçoit l'Eintracht Francfort dans une rencontre qui s'annonce déjà décisive pour l'avenir européen des Marseillais (à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 1).