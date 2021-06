Super League: "À mes yeux, cet homme n'existe plus", lâche Ceferin sur Agnelli

Dans une interview accordée à So Foot, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, fustige le comportement d'Andrea Agnelli, le patron de la Juventus, qui lui a menti avant la création de la Super League.

Aleksander Ceferin n'a toujours pas digéré. À quelques heures du lancement de la Super League, le président de l'UEFA était encore au téléphone avec Andrea Agnelli, le patron de la Juventus, qui lui assurait que le projet dissident n'était absolument pas sur les rails. Un mois et demi plus tard, ce mensonge pèse encore lourd dans les relations entre les deux hommes, qui étaient pourtant proches auparavant (Ceferin est parrain de la fille d'Agnelli).

"Dans cette affaire, on peut classer les protagonistes en trois catégories. Je mets Andrea Agnelli dans la première. Là, c'est personnel. À mes yeux, cet homme n'existe plus", a lancé Aleksander Ceferin dans une interview dévoilée samedi par So Foot.

"Il m’a menti droit dans les yeux"

"Je pensais que nous étions amis, mais il m’a menti droit dans les yeux jusqu'à la dernière minute du dernier jour, en m’assurant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, a-t-il ajouté. Alors que la veille, il avait déjà signé tous les documents nécessaires au lancement de la Super League".

S'il admet avoir tout de même pu nourrir des "soupçons" sur ce qui était en train de se fomenter, le président de l'instance européenne se défend: "Quand les gens qui font partie de votre bureau opérationnel vous jurent que, «Non, non, tout ça, c'est des conneries» , difficile de ne pas les croire".

Pour en revenir à son classement des protagonistes de cette affaire, Aleksander Ceferin a également déclaré, sans citer de noms: "Dans la deuxième catégorie, je place un groupe de dirigeants que j’estimais assez proches de moi et dont je regrette qu'ils ne m'aient pas dit à l'avance ce qu'ils prévoyaient de faire. Enfin, dans la dernière catégorie, il y a les dirigeants avec qui je n'avais pas de contacts privilégiés. Je ne les blâme pas, mais ils devront eux aussi subir les conséquences de leurs actes".