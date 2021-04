Super League: les clubs engagés conserveraient leur palmarès gagné en Ligue des champions

Le président du Real, Florentino Perez, a avancé lundi soir à la télévision espagnole que les palmarès des clubs engagés en Super League ne seraient pas remis à zéro. Par exemple, le Real Madrid, vainqueur de la C1 à 13 reprises, pourrait ainsi revendiquer 13 Super League.

Créer une nouvelle compétition ne signifie pas faire table rase du passé. Enfin en tout cas pas sur tous les plans. Lundi soir, Florentino Perez était l’invité de l'émission El Chiringuito, diffusée à la télévision espagnole, pour s’expliquer sur le projet de Super League, dévoilée la veille et dont il est l'un des instigateurs.

>> Les infos sur la Super League sont dans le direct RMC Sport

Le président du Real a voulu justifier la création d’une ligue fermée. Selon lui, la Super League serait la seule solution pour "sauver le football". Florentino Perez s’est également montré peu touché par les menaces brandies par l’UEFA, comme bannir les joueurs de Super League de l’Euro et de la Coupe du monde, pour tenter de contrer le projet. Mais Florentino Perez s’est également exprimé sur le palmarès des 12 futures équipes engagées (Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Barcelone, Atletico Madrid et donc Real Madrid).

"Nous ajouterons toujours les titres"

Pour lui, hors de question que les compteurs soient remis à zéro. Si le Real venait à remporter cette future compétition européenne, il s’agirait alors de la 14e Super League des Merengue. "Néous devons gagner la 14e (Ligue des champions) cette année et ce serait donc la 15e", a même précisé l’Espagnol dans des propos rapportés par Marca, se montrant ainsi très confiant sur une possible victoire de son club en C1 cette saison.

Le Real de Zinédine Zidane s’est qualifié pour les demi-finales en sortant Liverpool et sera opposé à Chelsea pour une place en finale (27 avril et 5 mai, sur RMC Sport). A moins que le séisme provoqué par la Super League ne vienne chambouler le calendrier. "Nous ajouterons toujours les titres", a insisté Florentino Perez avant de s’étendre sur le cas de son club: "Nous avons 23 Coupes d'Europe, football et basket réunis. Nous sommes une ville sportive", a-t-il conclu.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité Real-Chelsea