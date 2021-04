Super League européenne: premier président, Perez lance un message aux supporters

Président du Real Madrid, Florentino Perez est aussi le premier président de la Super League européenne, dont la création a officiellement été annoncée ce dimanche. Le dirigeant veut "satisfaire les attentes des supporters".

Grand partisan historique du projet, Florentino Perez est le premier président de la Super League européenne, dont la création a officiellement été annoncée ce dimanche par 12 clubs fondateurs. Le dirigeant du Real Madrid sera secondé par Joel Glazer, à la tête de Manchester United, et par Andrea Agnelli, patron de la Juve et qui va quitter son poste de président de l'ECA (l'Association européenne des clubs). Les deux seront vice-présidents.

Dans le communiqué officialisant ce dimanche la création de la Super League, Florentino Perez a justifié le projet, en ayant un mot pour les supporters des clubs. "Nous allons aider le football à tous les niveaux pour l’amener à occuper la place qu’il mérite. Le football est le seul sport global et le seul à compter 4 milliards de fans et notre responsabilité, en tant que grands clubs, est de satisfaire les attentes des supporters", insiste le dirigeant madrilène.

Proposer plus de spectacle

"Nos 12 clubs fondateurs représentent des milliards de supporters et 99 titres européens, poursuit Andrea Agnelli. Nous nous sommes réunis en ce moment décisif, pour permettre à la compétition européenne de se transformer ; en installant ce sport que nous aimons sur des bases durables ; en augmentant considérablement la solidarité et en proposant aux supporters et aux amateurs des matchs de très grande qualité, ce qui alimentera leur passion pour le football."

Joel Glazer est sur la même ligne: "En réunissant les plus grands clubs et les plus grands joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvre un nouveau chapitre du football européen, qui garantira une compétition et des stades de niveau mondial et un soutien financier accru pour la pyramide du football dans son ensemble."