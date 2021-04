La Super League européenne est créée, les détails du format de la nouvelle compétition

Comme évoqué ce dimanche, 12 clubs ont annoncé officiellement la création d'une Super League européenne. Le format de la future compétition, qui débutera "ausstôt que possible", est détaillé.

C'est donc officiel, 12 clubs européens ont annoncé la création d'une Super League, nouvelle compétition semi-fermée qui vient concurrencer la Ligue des champions de l'UEFA. Par un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, ces entités font un coup de force et assurent que "la saison inaugurale démarrera aussitôt que possible".

12 clubs fondateurs, trois autres attendus

Le document précise le nom des 12 équipes concernées, information qui avait déjà filtré quelques heures plus tôt: AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barça, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real et Tottenham. Trois autres clubs doivent encore s'ajouter à ces 12 membres fondateurs. Florentino Perez est nommé premier président de la Super League, Joel Glazer vice-président.

Le format sera, selon le communiqué, le suivant:

>>> 20 clubs participants dont 15 clubs fondateurs et cinq équipes additionnelles qualifiées chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente.

>>> Les matchs se disputeront en semaine avec des clubs qui continueront de jouer dans leurs ligues nationales, préservant ainsi le calendrier traditionnel des matchs qui reste au coeur de la vie des clubs.

>>> La saison démarrera en août avec la participation des clubs répartis en deux groupes de dix qui joueront leurs matchs aller et retour; les trois premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les quarts de finale. Les 4ème et 5ème de chaque groupe jouent un barrage pour les deux derniers tickets de quarts de finale. Des playoffs aller et retour seront organisés jusqu’à la finale qui se jouera en match simple, fin mai, sur terrain neutre.

Reste à connaître l'issue des négociations que les membres de la Super League souhaitent entamer avec l'UEFA et la Fifa "afin de trouver les meilleures solutions pour la nouvelle League et pour le football dans son ensemble".