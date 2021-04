Super League: "Je l’ai appris dimanche soir", l’étonnante confidence de Maldini

Paolo Maldini, directeur technique de l'AC Milan, a assuré mercredi soir à la télévision italienne n’avoir jamais été "concerné par les discussions" concernant le lancement de la Super League. Le club italien faisait partie des douze fondateurs, avant de se désister.

On peut occuper l’un des postes les plus importants d’un club et ne pas savoir ce qu’il s’y trame. Alors que l'AC Milan faisait partie des douze clubs frondeurs et désireux de lancer la Super League, avant de se désolidariser du projet mercredi, son directeur technique Paolo Maldini a fait une surprenante révélation au micro de Sky Italia.

Interrogé quelques minutes avant que ne débute la rencontre Milan-Sassuolo (1-2, 32e journée de Serie A), le légendaire ancien défenseur italien a assuré n’avoir jamais été mis dans la confidence du lancement de la controversée compétition.

>> Toutes les infos sur la Super League en direct

"Cette compétition allait contre les principes fondamentaux du sport et du football"

"Ma famille représente la C1? Je voudrais préciser que je n’ai jamais été concerné par les discussions concernant la création de la Super League, a expliqué le Rossonero de 52 ans. Je l’ai appris dimanche soir comme vous tous. Ça a été décidé plus haut." Avant de poursuivre, s’adressant à ses supporters mais aussi plus largement à tous les fans de football: "Même si je n’ai jamais été concerné, je trouve ça normal de s’excuser auprès des supporters du Milan et ceux du monde entier. Cette compétition allait contre les principes fondamentaux du sport et du football."

Mercredi, le club lombard avait justifié sa défection dans un communiqué en assurant avoir écouté "les voix et les préoccupations des fans du monde entier". "L’AC Milan doit être sensible à la voix de ceux qui aiment ce merveilleux sport. Nous continuerons à travailler dur pour proposer un modèle durable de football", avait conclu le club aux sept Ligue des champions.