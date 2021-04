Super League: "la Commission européenne n'est pas compétente" pour bloquer le projet

Margaritis Schinas, commissaire chargé de la protection du mode de vie européen, a indiqué ce mardi dans un entretien pour la presse italienne que la Commission européenne n'était pas compétente pour bloquer la naissance de la Super League.

"Ce n'est pas de la compétence de la Commission. L'Europe reconnaît depuis des années le droit aux fédérations et à l'UEFA de décider de manière autonome", a déclaré Margaritis Schinas, commissaire chargé de la protection du mode de vie européen (Culture, Education), dans une interview publiée mardi dans le quotidien italien Il Messaggero.

"Il n'est pas question de réserver le sport aux quelques clubs riches et puissants"

Il répondait à la question: "Quels sont les instruments de la Commission pour bloquer un projet aussi fort et ambitieux?". "Ce sont eux (l'UEFA et les fédérations nationales de football, ndlr) qui devront trouver des solutions à ces problèmes", a-t-il ajouté.



"Nous devons défendre un modèle européen de sport fondé sur des valeurs, sur la diversité et l'inclusion. Il n'est pas question de le réserver aux quelques clubs riches et puissants qui veulent rompre les liens" avec les fédérations nationales, avait écrit lundi Schinas sur son compte Twitter.



Avec à leur tête le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou encore Manchester United, un total de douze clubs européens a annoncé vouloir dynamiter le foot sur le Vieux continent en annonçant un accord entre eux visant à créer une compétition privée pour concurrencer la Ligue des champions organisée par l'UEFA.