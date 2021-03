PSG: le message de Di Maria pour les supporters

Dans un message sur Instagram, Angel Di Maria a tenu à remercier les supporters parisiens pour leur soutien après les cambriolages survenus dimanche à son domicile et chez les parents de Marquinhos.

Même absents du Parc des Princes, huis clos oblige, les supporters du PSG ont fait passer un message à Marquinhos et Angel Di Maria, mercredi, à l'occasion du huitième de finale de Coupe de France remporté face à Lille (3-0). "Marqui, Angel, tout le virage est avec vous", était-il sur une banderole déployée en tribunes. Des mots réconfortants, trois jours après les cambriolages survenus au domicile de l'Argentin et chez les parents du défenseur central brésilien. Des mots qui ont réchauffé le cœur de Di Maria et ses proches.

"Rien ne viendra effacer notre sourire"

"Merci beaucoup pour le soutien de toujours. Ma famille et moi sommes très heureux ici et rien ne viendra effacer notre sourire. Allez Paris", a réagi "El Fideo" dans un message posté dans la soirée sur son compte Instagram. La preuve qu'il se sent bien à Paris, malgré les événements traumatisants de dimanche. Deux jours plus tôt, il avait officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2022 avec le club de la capitale, qu'il a rejoint il y a six ans en provenance de Manchester United. En Angleterre, Di Maria avait déjà été victime d'une tentative de cambriolage, en février 2015. Des cambrioleurs avaient cherché à entrer dans sa maison, où il se trouvait avec son épouse Jorgelina Cardoso et leur petite fille, mais ils avaient pris la fuite après le déclenchement d'une alarme.

Une tentative de cambriolage qui était venue s'ajouter au mal-être du joueur et de sa compagne. Aujourd'hui très attachée à Paris, elle a elle aussi tenu à remercier les supporters du PSG, après le match contre Lille. "Merci beaucoup pour le soutien inconditionnel que vous nous portez, à Angel comme à nous. Rien n'entachera le bonheur que nous d'être à Paris", a-t-elle assuré sur Instagram.