Juventus: Ronaldo se félicite de son bilan dans un message pour sa propre gloire

Sur le banc pour le dernier match d’une saison décevante pour la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a publié un message sur les réseaux sociaux ce lundi, où il valorise son propre parcours en Italie, alors que des questions se posent sur son avenir.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cristiano Ronaldo a sans doute estimé que les éloges à son égard tardaient à arriver, alors il s’est lui-même félicité pour l’ensemble de sa carrière, et sa saison 2020-2021. Dans une longue publication sur Instagram, le buteur portugais de la Juventus Turin, remplaçant pour le dernier match de la saison dimanche, qui a vu la Vieille Dame accrocher miraculeusement la Ligue des champions à l’issue d’une saison éprouvante, s’est auto-congratulé pour l’ensemble de son oeuvre.

Quel sera l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

"J'ai déjà dit que je ne courais pas après les records, ce sont les records qui me courent après", a-t-il écrit. "Le football est un jeu collectif, mais c'est par le dépassement individuel que nous aidons nos équipes à atteindre leurs objectifs, a-t-il ensuite approfondi. C'est en cherchant toujours plus sur le terrain, en travaillant toujours plus en dehors du terrain, que les records finissent par émerger et que les titres collectifs deviennent inévitables, les uns étant la conséquence naturelle des autres."

Cristiano Ronaldo, même s’il s’est réjoui de ce que son club a accompli cette saison, "tant sur le plan collectif qu'individuel", a vite basculé sur son cas personnel, en citant son palmarès et en listant ses exploits réalisés sur le continent: "Rien n'est comparable au sentiment de savoir que j'ai laissé mon empreinte dans les pays où j'ai joué, et que j'ai donné de la joie aux fans des clubs que j'ai représentés. C'est pour cela que je travaille, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je chercherai toujours à atteindre jusqu'au dernier jour."

L'avenir de Cristiano Ronaldo est un véritable casse-tête pour la Juventus Turin, dont les finances sont dans le rouge, malmenées par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Et le salaire de sa star, qui pèse de tout son poids. Sacré meilleur buteur de Serie A avec 29 buts, Cristiano Ronaldo a vu son club gagner quasiment sans lui la Coupe d’Italie, et se passer carrément de sa présence au coup d’envoi pour le match décisif de la saison. Quel doit être le rôle et l’avenir du quintuple Ballon d’or ? Le mystère reste entier, mais l'intéressé semble avoir une petite idée.