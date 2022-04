Villarreal-Bayern Munich: sur quelle chaîne et à quelle heure voir le quart de finale de Ligue des champions

Le club espagnol de Villarreal défie l'ogre Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercrdi soir, à partir de 21h.

Villarreal et Unai Emery ont décroché leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant un monument vieillissant, la Juventus Turin. C’est un autre grand d’Europe, autrement plus impressionnant et vigoureux que la Vieille Dame, qui se dresse sur la route de l’entraîneur aux quatre Ligue Europa (2014, 2015, 2016, 2021), ce mercredi. Le Bayern Munich a achevé la première phase de la Ligue des champions avec six victoires en autant de rencontres, et 22 buts marqués pour seulement 3 encaissés.

21h sur Bein Sports et à la radio sur RMC

En huitième de finale, Salzbourg a fait illusion le temps d’un match, puis le rouleau compresseur est passé à l’Allianz Arena, écrasant le club autrichien. Les Bavarois menaient déjà 4-0 à la demi-heure de jeu. De quoi inquiéter les hommes d’Unai Emery, d’autant que Villarreal a semble-t-il subi le contrecoup de sa brillante qualification face à la Juve. La formation espagnole vient d’encaisser deux revers de rang en Liga, alors que le Bayern Munich se présentera au complet au stade de la Céramique.

Emery: "Il faudra que l'on fasse un match parfait"

Pas la meilleure façon d’aborder cette rencontre face à l’ogre munichois, laquelle sera diffusée sur bein Sports 1 à partir de 21h, et à la radio sur RMC.

"Ils peuvent se voir déjà vainqueurs s'ils veulent. Nous, on fera tout pour rester vivants après ces 90 premières minutes à la maison, a déclaré Unai Emery en conférence de presse. On veut vivre un moment spécial à la Ceramica. On s'est défait de l'Atalanta des Young Boys, de la Juventus, on a affronté Manchester United et Chelsea l'an dernier... Toute cette expérience que l'on acquiert nous fait relativiser le fait que nous soyons la surprise de ces quarts de finale, ou les gens qui disent qu'on a aucune chance de passer. On est là parce qu'on l'a mérité. On doit affronter ce défi avec le plus de naturel possible. Maintenant, c'est vrai, pour le faire, il faudra que l'on fasse un match parfait. Et on est prêts pour ça."