Villarreal-Liverpool: "On ne peut pas se permettre d’avoir ce complexe de supériorité", Alexander-Arnold se méfie des Espagnols

Fort d’un avantage de deux buts avant la demie retour de Ligue des champions, Trent Alexander-Arnold refuse de se voir déjà en finale avec Liverpool. A la veille de la manche retour (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1), le latéral anglais a réfuté toute possibilité de relâchement des Reds.

"On est seulement à la mi-temps de cette confrontation." S’il a convenu que sa tirade avait tout du "cliché", Trent Alexander-Arnold (23 ans) a cherché à maintenir ses coéquipiers les plus motivés possible avant la demi-finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal, prévue mardi à l’Estadio de la Ceramica (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1).

Les Reds bénéficient d’un avantage de deux buts après une manche aller bien négociée (2-0), mais le latéral droit sait que rien n’est encore fait face à un Sous-marin jaune aux allures de poil à gratter cette saison en C1. L'équipe d'Unai Emery, qui croit de son côté l'exploit toujours possible, a réussi la performance de sortir tour à tour la Juventus Turin en huitièmes (1-1, 0-3) puis le Bayern Munich en quarts (1-0, 1-1).

"Ils ont été capables de battre des équipes de classe mondiale"

"Tout peut arriver dans le football. C’est une très belle équipe en face de nous. Ils ont été capables de battre des équipes de classe mondiale. On l’a vu dans cette phase à élimination directe avec la Juve puis le Bayern, a rappelé Alexander-Arnold face aux médias, à la veille de se déplacer en Espagne. Ils vont se placer dans cette position d’outsiders et jouer comme cela. De notre côté, on ne peut pas se permettre d’avoir ce complexe de supériorité. Ni se permettre de se dire qu’on est déjà qualifiés. Le prochain but inscrit sera vital."

Reste que le Liverpool de Jürgen Klopp vit une saison 2021-22 à nouveau fantastique, peut-être plus encore que les précédentes car toujours en course pour remporter quatre trophées, comme l’a noté l’international anglais. "L'année dernière, on jouait seulement pour être dans le top 4 en Premier League. Aujourd'hui, on est à un point de City, en demi-finale de Ligue des champions et en finale de FA Cup. Qui peut se plaindre de ça?" Liverpool a remporté fin février la Carabao Cup, en s'imposant en finale face à Chelsea (0-0, 10-11 t.a.b.).