Villarreal-Liverpool: Emery croit toujours à l’exploit

Malgré un retard de deux buts à combler après la défaite de Villarreal à l'aller à Anfield, Unai Emery reste intiment persuadé qu’une qualification reste possible face à Liverpool, mardi (21 heures, sur RMC Sport 1) en demi-finale retour de Ligue des champions.

Villarreal va-t-il réussir l’exploit de remonter deux buts au grand Liverpool et rallier la première finale de Ligue des champions de son histoire? C’est en tout cas ce que croit toujours son entraîneur Unai Emery (50 ans), malgré la défaite 2-0 concédée par ses joueurs lors de la demi-finale de Ligue des champions disputée mercredi dernier à Anfield.

A la veille de la manche retour, ce mardi (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1), le coach espagnol a martelé en conférence de presse que sa confiance restait intacte, bien que le septième de Liga soit condamné à réaliser "un match parfait" face au deuxième de Premier League, "la meilleure équipe du monde". "On a fait un match aller qui aurait pu être meilleur, nous avons un retard conséquent. Mais ce n’est pas ce qui nous restera en tête, demain (mardi). On jouera pour se qualifier pour la finale", a clamé Emery.

"On traverse une période historique"

L’ancien technicien du Paris Saint-Germain réalise des prouesses dans l’est de l’Espagne depuis deux ans. Permettant au club de remporter la première Coupe d’Europe de son histoire, la Ligue Europa (la quatrième personnelle d’Emery). Et de se hisser cette saison jusque dans le dernier carré de la C1, seize ans après le Villarreal des Diego Forlan, Santi Cazorla et autre Juan Román Riquelme, entraîné par Manuel Pellegrini.

"On traverse une période historique. La saison dernière il y avait eu la victoire en Ligue Europa, cette année il y a la demi-finale de Ligue des champions... Le peuple de Villarreal est fier et totalement impliqué dans le projet de la famille Roig (propriétaire du club, ndlr). Tout le monde n’aime pas le foot à Vila-real, mais toute la ville s’identifie à cette équipe. Ils sentent cette appartenance, cette impression de défendre quelque chose ensemble. C'est le plus important."