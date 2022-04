Premier League: Liverpool enchaine contre Newcastle et met la pression à City

En ouverture de la 35e journée de Premier League, Liverpool s’est imposé (1-0) contre Newcastle ce samedi. Trois jours après avoir battu Villarreal en Ligue des champions, les Reds mettent la pression sur Manchester City, qui joue à Leeds (18h30).

Liverpool maintient sa folle cadence. Moins d’une semaine après avoir battu Everton dans le derby de la Mersey (2-0) et Villarreal en demi-finale aller de la Ligue des champions aller (2-0), les Reds ont remis ça ce samedi après-midi contre Newcastle à St James Park (1-0). Les hommes de Jürgen Klopp reprennent provisoirement la tête de la Premier League en attendant le match de Manchester City à Elland Road contre Leeds (18h30).

Les Reds n’ont pas mis longtemps à se mettre dans le bain. Dominateur, Liverpool ouvre le score par l’intermédiaire de Naby Keita (19e). Bien servi par Diogo Jota, le Guinéen se joue de la défense des Magpies et élimine Martin Dúbravka d’une feinte bien sentie. Il n’a plus qu’à envoyer le cuir au fond des filets, malgré la présence de Bruno Guimaraes sur la ligne. Une fois devant, les champions d’Europe 2019 gèrent la rencontre et mettent à contribution le portier slovaque plusieurs fois.

Pourtant sur une dynamique positive avec quatre victoires sur les quatre derniers matchs, Newcastle peine à exister dans ce match. Les timides incursions d’Allan Saint-Maximin n'inquiètent pas Virgil van Dijk et ses coéquipiers.

Alisson assure l’essentiel

Malgré cet avantage, Liverpool pousse pour enfoncer le clou et se mettre à l’abri mais ce but ne vient pas. Pire, les Reds s’exposent à des contres Magpies. Il faut un solide Alisson pour maintenir l’écart. Peu sollicité, le portier brésilien repousse les tentatives de Chris Wood et Bruno Guimaraes en fin de partie.

Dúbravka répond à son homologue brésilien en repoussant les tentatives de Mohamed Salah et de Luis Diaz. Le score ne bouge pas et Liverpool s’en tire avec les trois points. Un résultat minimaliste mais ô combien important pour la course au titre.

Virtuellement leader de la Premier League, Liverpool compte deux points d’avance sur Manchester City qui défiera Leeds à 18h30. Alors qu’il ne reste que quatre matchs à disputer, la course au titre reste toujours aussi palpitante. Après son rendez-vous européen contre Villarreal mardi, Liverpool enchaînera avec la réception de Tottenham puis un déplacement au Villa Park d’Aston Villa avant de conclure sa saison contre Southampton et Wolverhampton.

Côté Citizen, le championnat se jouera contre Newcastle, Wolverhampton, West Ham et Aston Villa, qui sera l’un des arbitres de la course au titre.