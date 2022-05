Villarreal-Liverpool: Mané dépasse Drogba dans l'histoire de la Ligue des champions

Sadio Mané est devenu le meilleur buteur africain en phase à élimination directe dans l’histoire de la Ligue des champions, mardi. Il dépasse l’Ivoirien Didier Drogba.

Sadio Mané (30 ans) est entré dans l’histoire de la Ligue des champions, mardi en inscrivant le troisième but de Liverpool sur le terrain de Villarreal (2-3) en demi-finale retour de la Ligue des champions. Le Sénégalais est ainsi devenu le meilleur buteur africain en phase à élimination directe dans l’histoire de la Ligue des champions. Il a ainsi porté son total à 15 réalisations, soit une de plus que l’Ivoirien Didier Drogba (14 avec Chelsea et Galatasaray).

Mané a inscrit 24 buts dans la compétition (contre 44 pour Drogba) avec les Reds qu’il a rejoints en 2016 en provenance de Southampton. Le 28 mai prochain, il va disputer la troisième finale de la Ligue des champions de sa carrière avec Liverpool après celle perdue en 2018 face au Real Madrid (3-1, il avait marqué), puis celle gagnée un an plus tard face à Tottenham en 2019 (2-0).

Son nouveau but à La Ceramica (la cinquième cette saison en C1) conforte son statut de courtisan très sérieux au Ballon d’Or. Le Sénégalais vit en effet une année très remplie avec le sacre en Coupe d’Afrique des Nations avec sa sélection et un premier titre avec Liverpool en League Cup. Le club anglais est même en lice pour réaliser un quadruplé historique puisqu’il est qualifié pour deux finales (FA Cup et Ligue des champions) et peut encore prétendre au titre en premier League (deuxième à un point de Manchester City).

"Cette finale (de Ligue des champions, ndlr), j'ai l'impression que c'est comme si c'était la première, a savouré Klopp après la victoire contre Villarreal. C'est toujours spécial. Gros respect à Villarreal. C'est un stade formidable, et ce qu'ils font ici, ce que fait Unai (Emery), c'est incroyable. On l'a méritée, mais cette victoire est vraiment issue d'une énorme performance de la part des garçons. Revenir d'un 2-0... Je ne voulais pas que l'on défende le résultat de l'aller, mais qu'on aille chercher la victoire."