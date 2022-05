Villarreal-Liverpool: le but 100% français qui permet aux Espagnols de refaire leur retard

Francis Coquelin a fait le break en première période lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Liverpool ce mardi, remettant les deux équipes à égalité sur l'ensemble de deux matchs. Sur un excellent centre d'Étienne Capoue et une action franco-française.

Villarreal est plus en vie que jamais dans cette Ligue des champions. Battu 2-0 à l'aller, le sous-marin jaune a refait son retard en moins d'une période face à Liverpool ce mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (sur RMC Sport 1). D'abord, sur un but précoce de l'ancien Rémois Dia (3e), puis sur une tête de Coquelin (41e). Avec à chaque fois une passe décisive d'un autre Français, Étienne Capoue.

Capoue double passeur, grande première pour Coquelin

Malgré son poste de relayeur, l'ex-Toulousain dézone et déborde sur le côté droit avant de centrer le long de ligne. Le ballon est parfait pour Coquelin, qui s'est aussi projeté dans la surface. Tout cela pour crucifier Alisson - passé proche de concéder un penalty quelques instants plus tôt - d'une tête gagnante. Et voilà Villarreal qui mène 2-0 à la pause dans la furie de la Ceramica.

Francis Coquelin, qui n'avait jamais marqué en Ligue des champions, permet donc aux siens de remettre les deux équipes à égalité avant le second acte. Bien aidé par le travail de son compatriote Capoue, donc, qui devient le troisième Français à signer deux passes décisives dans une demi-finale de Ligue des champions depuis... la semaine dernière, et la prestation de Ferland Mendy. Seul Jérôme Rothen, en 2004, avait signé pareille performance.