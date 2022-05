Villarreal-Liverpool: les Reds retournent la situation sur une bourde de Rulli, avant de dérouler

Mené 2-0 et virtuellement poussé en prolongation par Villarreal ce mardi en demi-finale retour de Ligue des champions (sur RMC Sport 1), Liverpool est revenu à 2-1 grâce à un but de Fabinho, bien aidé pâr une énorme bévue de Rulli. Dans la foulée, les Reds ont déroulé en inscrivant deux autres buts.

Les Reds repartent de l'avant. Mené 2-0 et virtuellement poussé en prolongation par Villarreal, Liverpool a réussi à réduire le score ce mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (sur RMC Sport 1) peu après l'heure de jeu. Fabinho a profité d'une grosse bévue de Rulli pour trouver le chemin des filets.

A la 62e, l'ex milieu de terrain de Monaco est servi à la limite du hors jeu par Salah. Côté droit, dans la surface, il frappe au but dans un angle fermé. Le portier de Villarreal, ancien de Montpellier, est sur la trajectoire mais il se troue complètement.

Rulli manque sa sortie sur le 3e but des Reds

A 2-1, les Reds étaient virtuellement qualifiés en finale. Mais les hommes de Jurgen Klopp ne se sont pas arrêtés là et ils ont inscrit un deuxième but cinq minutes plus tard. A la 67e minute, Alexander-Arnold dépose un centre millimétré sur la tête de Diaz. Entré en jeu à la pause, le Portugais égalise et donne deux buts d'avance à Liverpool sur la double confrontation.

Le festival des Reds s'est poursuivi à la 74e minute. Sur un long ballon dans la profondeur, Rulli sort loin de ses cages mais est un peu trop court. Mané le devance et s'en va tranquillement marquer dans les buts vides. Après avoir un temps cru à l'exploit, les Espagnols sont à terre.