Villarreal-Liverpool: quand Van Dijk reproche à Thierry Henry de ne pas répondre à ses messages

Virgil Van Dijk, défenseur de Liverpool, a gentiment reproché à Thierry Henry de ne pas répondre à ses messages, mardi après la victoire des Reds sur le terrain de Villarreal (2-3) en demi-finale retour de la Ligue des champions.

Il est peut-être l’un des meilleurs défenseurs du monde mais cela n’empêche pas Virgil Van Dijk (30 ans) de se faire éconduire. Avant d’accorder une interview à la chaîne américaine CBS Golazo mardi après la victoire de Liverpool sur le terrain de Villarreal (2-3) en demi-finale retour de la Ligue des champions, le défenseur des Reds s’est renseigné sur les consultants présents en plateau. Réponse: Jamie Carragher, Thierry Henry et Micah Richards. A l’évocation du nom du Français, le Néerlandais a tiqué.

"Titi, je lui ai envoyé un message mais il ne m’a pas répondu"

"Titi, je lui ai envoyé un message mais il ne m’a pas répondu, a-t-il lancé en souriant. Dites-lui à Titi, la légende." Les gentils reproches sont vite arrivés aux oreilles de l’international français, raillé par ses compères pour cet impair. "Actuellement, je n’ai plus son numéro, s’est défendu le champion du monde 1998 en alternant sourire et rictus. Envoie-moi un message! Je vais demander à quelqu’un d’autre son numéro. J’ai changé de numéro et quand j’ai mis tous mes numéros sur mon nouveau téléphone, le sien n’y était pas."

A ses côtés, Jamie Carragher a charrié l’ancienne légende d’Arsenal en jouant les outragés. "Ce soir a été un peu un manque de respect de la part de Thierry, lui a-t-il lancé. À Van Dijk et à CBS pour ne pas porter de cravate… C'est un joueur de haut niveau, il te montre du respect et tu ne reprends pas contact?"

Riposte de "Titi": "Il n'a pas envoyé le message au bon numéro. Je vais récupérer le sien. Tu (Carragher, ndlr) es juste énervé parce qu'il m'envoie des textos!" Fou rire sur le plateau. Henry, consultant pour les matchs de Ligue des champions pour la chaîne américaine depuis le début de saison, aura peut-être l’occasion d’échanger avec Van Dijk le 28 mai prochain lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.