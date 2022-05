Villarreal-Liverpool: les Espagnols remontés contre l'arbitre après le penalty non sifflé sur Lo Celso

Le directeur sportif de Villarreal, Fernando Roig Negueroles, a regretté la décision de l’arbitre de ne pas siffler un penalty en faveur des Espagnols pour une faute qu’il estime flagrante d’Alisson Becker sur Giovani Lo Celso.

Villarreal a cru au miracle. Battus 2-0 à l’aller, les Espagnols ont remonté leur retard face à Liverpool en première mi-temps de la demi-finale retour de la Ligue des champions (2-0) avant de craquer dans le deuxième acte (3-2). Après le coup de sifflet finale, les Espagnols étaient partagés entre regrets et fierté suite à ce magnifique parcours. Une pointe de colère a aussi émergé après la décision de l’arbitre M.Makkiele de e pas accorder un penalty aux hommes d’Unai Emery.

A la 37e minute de jeu, Alisson Becker est intervenu de manière énergique dans les pieds de Giovani Lo Celso. L’ancien Parisien est d’ailleurs resté un long moment au sol après s’être fait mal en retombant. Mais l’arbitre de la rencontre a immédiatement indiqué qu’il ne sifflerait pas. Une décision confortée par l’assistance-vidéo qui n’a pas noté d’erreur manifeste de sa part. Le VAR a semble-t-il jugé que le Brésilien avait écarté le ballon avant de heurter le joueur adverse. Mais cette interprétation n’a pas plu au camp espagnol.

"Cet arbitrage n’était pas au niveau"

"Cela me semble une sanction scandaleuse pour Lo Celso, je ne vois aucune interprétation possible, a lancé Fernando Roig Negueroles, directeur sportif de l’équipe. L'arbitrage a été sibyllin, il a toujours été en leur faveur. Cela ne sert pas d'excuse, car ils étaient supérieurs et auraient pu gagner plus largement, mais cet arbitrage n’était pas au niveau d'un moment comme celui-ci. Il y a eu beaucoup de petites actions qui ont joué en leur faveur."

Le dirigeant a d’ailleurs listé d’autres faits de jeu contraires à son équipe. "Il y a eu trois fautes en bordure de surface en première mi-temps, a-t-il pesté. Les coups de pied arrêtés sont très importants et nous n’avons pas pu en bénéficier. Nos forces étaient un peu à bout de souffle et ça nous aurait fait du bien. Je ne suis pas énervé, c'est une fierté d'arriver ici, mais l'arbitrage a été très diabolique."

Alisson Becker déséquilibre Giovani Lo Celso après avoir contré le ballon © RMC Sport

L'action litigieuse qui provoque la colère du directeur sportif de Villarreal © RMC Sport

Au moment de l’action litigieuse, Villarreal menait 1-0 depuis l’ouverture du score de Boulaye Dia (1-0). Quelques minutes après ce penalty non sifflé, Francis Coquelin a finalement trouvé la faille en reprenant de la tête un centre d’Etienne Capoue (43e). Après une première période formidable, Villarreal a finalement sombré face à la furia des Reds, bien aidés aussi par les erreurs d’appréciation de Geronimo Rulli, gardien de Villarreal.