Villarreal-Liverpool: les malheurs de Rulli moqués sur les réseaux sociaux

Coupable d’erreurs sur les trois buts de Liverpool, Geronimo Rulli (29 ans) se retrouve ciblé par les moqueries sur les réseaux sociaux, notamment de la part des supporters de Liverpool qui le comparent à leur ancien joueur Loris Karius.

A ce niveau, tant d’approximations ne pardonnent pas sur le terrain… et les réseaux sociaux. Geronimo Rulli a vécu une soirée cauchemardesque mardi en ayant commis des erreurs d’appréciation sur les trois buts inscrits par Liverpool (2-3). Alors que son équipe avait remonté son handicap du match aller en menant 2-0 à la mi-temps, le gardien argentin a failli en seconde période. Il a d’abord flanché sur une frappe excentrée de Fabinho, qui lui a glissé entre les jambes (62e). Ce fut aussi le cas sur l’égalisation de Luis Diaz (67e) sur une tête à bout portant.

Le supplice s’est poursuivi quelques minutes plus tard quand il a manqué sa sortie sur Sadio Mané, laissant le champ libre à ce dernier pour inscrire le troisième et dernier but des Reds (74e). Ces erreurs ont évidemment ravi les fans de Liverpool, qui ont trouvé des similitudes avec les déboires de leur ancien gardien, Loris Karius, qui avait sabordé la finale des Reds face au Real Madrid (3-1) en 2018. Plusieurs utilisateurs de Twitter ironisent sur la possibilité que l’ancien Montpelliérain ait été soudoyé par Liverpool pour laisser marquer ses attaquants.

Sources intarissables de blagues en tous genres, les réseaux sociaux ont aussi soumis l’idée à Rulli de se munir d’un filet de protection entre les jambes pour éviter les petits ponts. Cruel pour le joueur qui a rejoint Villarreal en 2020 en provenance de la Real Sociedad contre cinq millions d’euros.

Le natif de La Plata avait rejoint le club basque en 2014 avant d’enchaîner les prêts (Madonado, Manchester City et Montpellier). Il avait signé une saison convaincante avec le MHSC qui avait tenté de le recruter définitivement mais le montant de l’option d’achat s’était révélé trop élevé. Il a finalement rejoint Villarreal avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2020 avant de découvrir la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière cette année. Cette découverte s’achève sur un goût amer après un remarquable parcours collectif.