Wolfsburg-Lille: Ikoné victime d’un cambriolage deux jours avant le choc décisif

Jonathan Ikoné, l'attaquant de Lille, a été victime d’un cambriolage à son domicile lundi soir, deux jours avant le déplacement à Wolfsburg décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1).

Jonathan Ikoné (23 ans) a vécu un début de saison agité. Selon L’Équipe et La Voix du Nord, l’attaquant de Lille a été victime d’un cambriolage à son domicile lundi soir. Les faits se seraient déroulés à 18h et auraient été signalés à la police par une société de vidéoprotection. Le ou les cambrioleurs seraient entrés sans effraction avant de quitter les lieux en possession de plusieurs montres de luxe. Le montant du préjudice est estimé à 250.000 euros.

En l’absence de Timothy Weah (blessé) et de Jonathan Bamba (suspendu), Ikoné postule pour une place de titulaire, ce mercredi pour le match à Wolfsburg (21h, sur RMC Sport 1) décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a bien été retenu dans le groupe pour le déplacement en Allemagne. Mais dans quel état psychologique sera-t-il pour disputer la rencontre?

"C’est difficile à vivre pour lui, c’est évident, a déclaré Jocelyn Gourvennec, entraîneur du Losc, en conférence de presse mardi. Ses partenaires, le staff et le président ont parlé avec lui. On est présent et on a 24 heures pour qu’il se sente mieux."

"C’est quelque chose de très dure à vivre, a ajouté José Fonte, son partenaire et capitaine. On ne sait pas ce qu’il peut y avoir dans sa tête mais on fait tout pour l’aider et lui permettre de se concentrer sur le match. C’est un grand professionnel, je suis certain qu’il va être présent."

L’international français (4 sélections, 1 but en 2019) marque le pas en début de saison avec seulement un but en 17 matchs de Ligue 1. Mais il s’est montré décisif en Ligue des champions en inscrivant le but de la victoire sur le terrain du FC Séville (1-2), le 2 novembre dernier. Depuis, Lille s’est imposé face à Salzbourg (1-0) et n’a besoin que d’un match nul ce mercredi soir pour valider son billet en huitièmes de finale.