Wolfsburg-Lille: les compos avec la surprise Gudmundsson

Maîtres de leur destin, les Lillois défient ce mercredi les Allemands de Wolfsburg (21h sur RMC Sport 1) avec l'objectif de rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les compositions des deux équipes sont tombées.

Une page d’histoire reste à écrire. Quinze ans après une double confrontation perdue de justesse face à Manchester United, en 2006-2007, Lille va tenter de rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire. Les Dogues de Jocelyn Gourvennec doivent pour cela ne pas perdre ce mercredi face à Wolfsburg, actuel 8e de Bundesliga (21h, à suivre sur RMC Sport 1).

Un nul leur suffit pour atteindre le prochain tour. Ils peuvent même terminer en tête de leur groupe à condition de s’imposer en Allemagne, ou de faire match nul en espérant dans le même temps que Salzbourg ne batte pas le FC Séville.

Bamba et Xeka suspendus

"Je n'ai pas envie qu'on soit dans le calcul ou dans la gestion, a prévenu Gourvennec. Je veux qu'on se focalise sur le jeu et sur le match qu'on a à jouer, on ne doit penser qu'à ça avec une grosse force collective. Le résultat sera la conséquence de ce qu'on mettra dans le match." Après un début de saison compliqué, son équipe va mieux, en témoigne sa série de sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Elle sera privée à la Volkswagen Arena de Jonathan Bamba et Xeka, suspendus. Meilleur buteur de Ligue 1 avec onze réalisations, Jonathan David animera l’attaque aux côtés de Burak Yilmaz. Avec Jonathan Ikoné et Reinildo dans les couloirs.

Le latéral mozambicain est placé plus haut, alors que la surprise Gudmundsson apparaît en défense.

Pas de surprise pour le reste du milieu de terrain avec les titularisations de Renato Sanches et Benjamin André. Préservé le week-end dernier contre Troyes (2-1), Sven Botman retrouve sa place en défense centrale. En face, Wolfsburg, qui sera qualifié en cas de victoire, débutera avec les Français Josuha Guilavogui et Maxence Lacroix.

La compo de Lille :

Grbic - Zeki Celik, Botman, Fonte, Gudmundsson - Ikoné, Renato Sanches, André, Reinildo - David, Yilmaz

Remplaçants:

Raux, Tiago Djalo, Yazici, Gomes, Onana, Niassé, Ascone

La compo de Wolfsburg :

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornaux - Mbabu, Vranckx, Arnold, Paulo Otavio - Waldschmidt, Gerhardt, Weghorst

Remplaçants :

Pervan, Van de Ven, Steffen, Roussillon, Philipp, Baku, F.Nmecha, Broosks, Lukebakio, Ginczek