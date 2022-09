Angleterre: le premier "God Save the King" a retenti à Wembley

Pour la première fois depuis 70 ans, "God Save The King" a retenti dans Wembley, lundi avant le match entre l’Angleterre et l’Allemagne (3-3), le premier à domicile de la sélection depuis le décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre dernier.

Ils ne se sont pas trompés dans les paroles. Après avoir rendu hommage à la reine depuis le début de leur carrière les joueurs et le staff de la sélection anglaise (et les supporters) ont repris en chœur le premier "God Save The King" joué à Wembley depuis 70 ans, lundi avant la rencontre Ligue des nations entre l’Angleterre et l’Allemagne (3-3). Il s’agissait du premier match à domicile des Three Lions depuis le décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre dernier. Les Anglais avaient entonné l’hymne qui prête désormais allégeance au roi Charles III, fils aîné d’Elizabeth, en Italie (défaite 1-0) vendredi dernier.

Mais c’est la première fois qu’ils le faisaient devant leur public dans leur mythique enceinte de Londres. Le nouveau Wembley, totalement rénové et inauguré en 2007, avait jusqu’alors toujours joué le "God Save The Queen". Il a été construit sur les cendres de l’ancien stade, qui avait été inauguré en 1923, trois ans avant la naissance de la reine qui était montée sur le trône en 1952 pour succéder à son père George VI.

Une minute de silence parfaitement respectée

Lundi soir, l’hymne britannique a été interprété par l’artiste britannique Emily Haig. La Fédération anglaise avait prévu de nombreux hommages à la reine défunte avec la publication d’un programme avec une photo montrant Elizabeth II remettre le trophée de la Coupe du monde 1966 au capitaine de l’époque Bobby Moore. Les coéquipiers de Harry Kane portaient un brassard noir. Une minute de silence a aussi été parfaitement respecté par tout le stade, dont les supporters allemands… qui avaient vu leur hymne sifflé par une partie de Wembley quelques instants plus tôt.

Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, avait rendu un bel hommage à la reine au moment de sa disparition. L’ancien milieu de terrain l’avait rencontrée en 2002 et avait été fait officier de l’empire britannique (OBE) en 2019 par l'actuel roi Charles III. "J'étais fier de l'avoir comme reine et de chanter God Save the Queen avant chaque match", avait-il confié. Lundi, il a cette fois chanté pour son nouveau roi.