Danemark-France: la compo probable des Bleus, sans Giroud

Didier Deschamps devrait opérer cinq changements dans son onze de départ pour affronter le Danemark ce dimanche soir en Ligue des nations (20h45). En attaque, Olivier Giroud devrait laisser sa place à Christopher Nkunku.

Chez les Bleus, on change une équipe qui gagne. Après le succès convaincant de l'équipe de France face à l’Autriche (2-0), jeudi soir au Stade de France, Didier Deschamps, confronté à de nombreuses blessures, devrait procéder à de nombreux changements pour affronter le Danemark, ce dimanche soir à Copenhague pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des nations. Selon nos informations, cinq joueurs remplaçants ou non utilisés face aux Autrichiens débuteront face aux Danois.

Avec Pavard et Camavinga ?

Samedi, Didier Deschamps a déjà annoncé qu’Alphonse Areola sera titulaire dans les buts, Mike Maignan étant forfait. Dans un schéma en 3-4-1-2, le capitaine Raphaël Varane sera épaulé par Benoît Badiashile et William Saliba ou Dayot Upamecano, en balance pour la dernière place dans la défense à trois.

Sur le flanc droit, Benjamin Pavard devrait débuter à la place de Jonathan Clauss. Au milieu, Eduardo Camavinga devrait honorer sa 4e sélection. Enfin devant, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront reconduits mais Olivier Giroud, buteur jeudi soir et tout proche du record de Thierry Henry (51 buts contre 49), sera remplaçant. C’est l’attaquant du RB Leipzig, Christopher Nkunku, qui évoluera en attaque.