Espagne: De la Fuente fait la révolution avec sa première liste

Le nouveau sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour les deux premiers matchs de qualification pour l'Euro 2024. Si le Parisien Fabian Ruiz est bien présent, ce n'est pas le cas du Français en cours de naturalisation Robin Le Normand ni du Barcelonais Jordi Alba.

Il faudra donc encore attendre avant de potentiellement voir une charnière "française" au sein de la Roja. En cours de naturalisation, le Français Robin Le Normand n'a pas été appelé par le nouveau sélectionneur de l'Espagne. Le défenseur central de la Real Sociedad ne rejoindra donc pas Aymeric Laporte dans la sélection ibérique. Pas dans l'immédiat en tout cas.

Remplaçant de Luis Enrique après le raté de la Coupe du monde 2022 et l'élimination dès les huitièmes face au Maroc, Luis de la Fuente a grandement bouleversé le groupe espagnol pour les matchs face à la Norvège et l'Ecosse les 25 et 28 mars lors des éliminatoires de l'Euro 2024 avec pas moins de 15 joueurs absents lors du Mondial au Qatar.

Ruiz seul Parisien retenu, Arrizabalaga revient

Outre l'absence de Robin Le Normand, pas une suprise puisque les détails adminitratifs pour obtenir la nationalité espagnole ne sont probablement pas tous réglés, plusieurs habitués de la Roja ne sont pas là. Sergio Busquets ayant annoncé sa retraite internationale après le Mondial, il n'a pas été convoqué. Malgré une grosse expérience au top niveau, Jordi Alba est lui aussi laissé à la disposition du Barça.

Parmi les autres absents on trouve notamment les Parisiens Carlos Soler, Sergio Ramos qui avait été poussé à la retraite internationale, et le désormais parti à Wolverhampton Pablo Sarabia.

Leur coéquipier Fabian Ruiz (15 capes), malgré des prestations en demi-teinte au PSG, figure bien parmi les 26 joueurs retenus par le nouveau patron de la sélection espagnole et retrouve la Roja après presque deux ans d'absence. Redevenu titulaire à Chelsea, Kepa Arrizabalaga effectue son retour dans le groupe alors que le Mancunien David De Gea reste à la marge de l'équipe nationale.

Les 26 Espagnols sélectionnés

Gardiens: Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Robert Sanchez (Brighton) et David Raya (Brentford).

Défenseurs: Gaya (Valencia), Balde (Barcelone), Laporte (Manchester City), Iñigo Martinez (Athletic Bilbao), Nacho (Real Madrid), David Garcia (Osasuna), Pedro Porro (Tottenham) et Dani Carvajal (Real Madrid).

Milieux: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Gavi (Barcelone), Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Dani Ceballos (Real Madrid) et Pedri (Barcelone).

Attaquants: Morata (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Bryan Gil (FC Séville), Oyarzabal (Real Sociedad), Iago Aspas (Celta Vigo), Joselu (Espanyol) et Gerard Moreno (Villarreal).