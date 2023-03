Écosse-Espagne: la réponse pleine d'ironie de McGinn à Rodri sur le jeu écossais "dégueulasse"

Mardi, l'Écosse a créé la surprise en s'imposant 2-0 face à l'Espagne lors d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Après le coup de sifflet final, Rodri, joueur de la Roja, avait estimé que la façon de jouer des Ecossais était "dégueulasse". John McGinn n'a pas manqué de lui répondre... non sans ironie et un brin de réalisme.

"C’est leur façon de jouer, il faut la respecter mais franchement, c’est un peu dégueulasse. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer et à se rouler par terre. Pour moi, ce n'est pas du football. Pour la vitesse du jeu, il faut avancer et c’est à l’arbitre de faire quelque chose mais il n’a rien fait."

Ces paroles signées Rodri à la fin de la rencontre entre l'Ecosse et l'Espagne (2-0), comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, n'ont pas manqué de faire réagir les supporters de la Tartan Army. Entre déception après la défaite de la Roja et mauvaise foi, ces critiques du joueur de Manchester City n'ont pas vraiment convaincu, y compris dans le camp écossais.

"Si quelqu'un s'attend à une bataille de tiki-taka pendant 90 minutes..."

Le milieu de terrain John McGinn a répondu au micro de Sky Sports aux mots de l'Espagnol. "Nous avons bien géré le match, avec maturité. Avons-nous perdu un peu de temps ? Bien sûr, parce que nous gagnions depuis le début, dès la 7e minute. Est-ce que nous nous sommes jetés ? Non, nous étions les mêmes que les joueurs espagnols, donc je ne suis pas d'accord avec ça."

Des changements dans le onze espagnol qui ont galvanisés les Ecossais

Le joueur d'Aston Villa a poursuivi en défendant le style de jeu de son équipe, non sans pragmatisme. "Si quelqu'un s'attend à ce que nous entrions dans une bataille de tiki-taka pendant 90 minutes contre l'Espagne avec l'espoir que l'on gagne... Si on jouait de cette manière, il n'y aurait aucune chance. Tout le monde doit être réaliste, nous devions trouver un moyen de battre cette équipe et nous l'avons fait."

McGinn a également reconnu que les nombreux changements opérés par Luis de la Fuente l'ont motivé, lui et ses partenaires de la sélection écossaise. "Nous avions beaucoup de confiance, l'équipe espagnole nous a encouragés avec leurs nombreux changements. Nous ne savions pas si c'était pour se reposer ou parce qu'ils pensaient pouvoir nous balayer avec n'importe quelle équipe."