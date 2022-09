Espagne: Luis Enrique répond aux critiques avec un tableau excel

Nommé sélectionneur de l'Espagne après la Coupe du monde 2018, Luis Enrique a été critiqué lors du rassemblement de septembre pour la défaite face à la Suisse en Ligue des nations. Mais la Roja est parvenue à se qualifier pour le Final Four grâce à un succès face au Portugal. De quoi rendre fier le sélectionneur, qui n'a pas hésité à le faire savoir sur Twitter.

L'Espagne disputera le Final Four de la Ligue des nations en juin prochain. Battue par l'équipe de France en finale la saison dernière, la Roja a dominé lors de cette édition en cours un groupe composé du Portugal, de la Suisse et de la République Tchèque pour s'offrir une nouvelle chance de décrocher le titre. Une fierté pour Luis Enrique, critiqué récemment.

Alvaro Morata a délivré l'Espagne mardi soir face au Portugal avec une réalisation en fin de rencontre, offrant une qualification sur le fil. Samedi dernier, les hommes de Luis Enrique avaient connu la défaite à domicile face à la Suisse (2-1). Après le succès face à la Seleçao, le sélectionneur a réagi sur Twitter "juste pour remettre les choses dans leur contexte".

La régularité de l'Espagne

Dans un tableau comparant les résultats des différentes nations européennes, Luis Enrique vante les performances de son équipe, qui reste aussi sur une demi-finale à l'Euro en 2021 et une première place dans son groupe pour les qualifications pour la Coupe du monde au Qatar.

Peu actif sur les réseaux sociaux, Luis Enrique est sorti de sa réserve pour mettre en avant la régularité de son équipe, seule équipe à être "parmi les meilleures lors des quatre dernières compétitions". L'Italie aurait pu prétendre au même bilan mais la Nazionale n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. "Les autres équipes ont échoué dans au moins deux compétitions", souligne encore le tableau.

Les supporters espagnols attendent un titre depuis plus de dix ans avec la victoire lors de l'Euro 2012, dernier trophée de la génération dorée dans le sillage de l'Euro 2008 et la Coupe du monde 2010. Au Qatar, l'Espagne se confrontera dans sa poule à l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica.