Coupe du monde 2022: le Portugal se déchire sur le cas Ronaldo

Titulaire contre l'Espagne (0-1) mardi soir, Cristiano Ronaldo a livré une prestation médiocre qui interroge une fois de plus au Portugal. Des voix s'élèvent de plus en plus pour demander à ce que la star du pays laisse sa place de titulaire.

Difficile de critiquer Cristiano Ronaldo au Portugal. Leader d'une génération qui a remporté l'Euro, le premier titre international de la Selecção, et mégastar de la sélection depuis bientôt 20 ans, il est une idole qu'on ne veut pas abîmer. Mais ses récentes performances ont fait tomber les barrières. Les médias locaux osent désormais pointer du doigt les manques de "CR7" et appellent même à le mettre sur le banc.

"Moins de Ronaldo, plus de Portugal", avait tiré le quotidien A Bola en début de semaine, avant la rencontre de Ligue des nations décisive face à l'Espagne (0-1). Pourtant, au coup d'envoi, Ronaldo était bien titulaire. Il a même joué les 90 minutes alors qu'il n'était franchement pas en réussite. Trois occasions de but manquées, une panoplie de ballons perdus, des passes à contre-temps, on reconnaît difficilement "CR7".

Après la rencontre, le sélectionneur Fernando Santos a donc volé au secours de son capitaine. "Ronaldo a eu trois ou quatre opportunités, a-t-il reconnu. Deux très bonnes, où d'habitude il marque. Il n'a pas marqué, c'est le football." Pas vraiment le discours d'un coach qui a l'intention de se priver de sa star.

"Ronaldo décide combien de minutes il joue"

Sur les plateaux de télévision, le son de cloche était bien différent. Tiago Fernandes, consultant sur la chaîne RTP3, s'est emporté : "Tout le monde peut voir que c'est Ronaldo qui décide combien de minutes il joue. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour voir ça."

Comme beaucoup d'observateurs, Fernandes demande à ce que Ronaldo aille faire un tour sur le banc pour laisser la chance à d'autres. Surtout qu'avec Rafael Leão, Diogo Jota, Pedro Neto, João Félix ou André Silva, le Portugal a d'autres options à la pointe de l'attaque. Mais à l'approche du Mondial, le dernier de "CR7", la décision est difficile à prendre.

Remplaçant à Manchester United, où il n'a été titulaire qu'une seule fois en six rencontres de Premier League jusqu'ici, le Portugais surfe sur son aura, son héritage et son nom pour conserver sa place dans le onze de départ en sélection. Au Portugal, le débat promet donc de s'enflammer jusqu'au Mondial et même après, en fonction du parcours de la Selecção.